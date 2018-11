Khloé Kardashian habló por primera vez luego de escándalo de infidelidad

Khloé Kardashian habló por primera vez luego del escándalo de infidelidad que vivió junto al jugador de baloncesto Tristan Thompson durante su embarazo.

La menor de las hermanas Kardashians respondió a un tweet que le realizó una fanática de la serie Keeping up with the Kardashians. En el comentario en redes sociales la fan del programa expresó que siente “lástima” por lo que vivió la socialité.

“Me da mucha lástima que Khloe Kardashian tuvo que enfrentar lo que hizo Tristan durante la filmación de Keeping up with the Kardashians. Si no estoy mal el próximo episodio será una locura. Eres muy fuerte de poner un problema tan personal en el show para que millones de personas lo vean. Yo no podría hacerlo”, comentó la fanática en Twitter.

La Kardashian indicó que ella decidió formar parte del programa y mostrar el lado bueno y malo de su vida, aunque esa parte sea lo “más difícil de revivir”.

“Lamentablemente, así será. Me inscribí para mostrar lo bueno y lo malo, ¿verdad? Lo malo es muy difícil de revivir, pero es la vida”, aseguró en Twitter.

I feel so bad for @khloekardashian had to go through what Tristan did while filming #KUWTK. If I'm not wrong, next episode will be insane. You're so strong to put that personal issue as part of the show knowing millions of ppl will watch it. I wouldn't be able to do it. — Anna Pena (@AnnaP53) 29 de octubre de 2018