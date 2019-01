Kevin Spacey sufrió abuso sexual por parte de su padre, dijo su hermano

En medio del escándalo de acoso sexual en el que está involucrado Kevin Spacey, su hermano mayor Randall Fowler, reveló que él y el actor fueron violados cuando eran niños por su padre.

Fue a través del podcast "Drew and Mike Show" que Randall confesó el infierno que vivieron él y Kevin junto a su padre Thomas Geoffrey Fowler, a quien se refiere como "The creature". Fowler lamentó que a pesar de la situación que vivió su hermano cuando era niño, se haya convertido en alguien igual a su padre.

"Me pasé gran parte de mi infancia tratando de proteger a mi hermano de que fuese violado por mi padre... y 40 años después me entero de que se ha convertido en él", lamentó Fowler. "Es asqueroso", reprochó Randall durante su participación en "Drew and Mike Show".

Randall, de 62 años, relató que él pudo salirse de su casa cuando cumplió la mayoría de edad, pero que Kevin tuvo que permanecer más tiempo porque era menor.

El hermano del actor de 59 años, dijo que los abusos sexuales que padecieron por parte de su padre les afectó su vida adulta, aunque de diferentes formas y magnitud.

“Mi percepción es que todo eso arruinó gran parte de mi vida adulta. Mi hermano, por otro lado, se hizo actor, ganó mucho dinero, poder e influencia y lo utilizó para atraer a sus presas. Lo hizo y se salió con la suya durante 40 años", aseguró Fowler, que lamentó y criticó el proceder de Kevin.

Y es que el actor, ex protagonista de House of Cards, enfrenta varias acusaciones de acoso y abuso sexual tanto en Estados Unidos como en Reino Unido.

Ante esa situación que generó su hermano, Randall culpa también a las personas cercanas a Kevin de tolerarlo. "Son igual de culpables que Kevin... él tenía a todas esas personas protegiéndolo durante años. Nunca nadie dijo nada, todos vivían en silencio", aseguró.

"Pero en cuanto apareció la primera acusación de abuso, todos saltaron del barco como si de la nada les hubiera crecido una conciencia en ellos", recriminó Fowler.

Fue apenas el pasado lunes que Kevin enfrentó su primera acusación formal cuando acudió a una corte de Massachusetts por el caso de William Little, hijo de Heather Unruh, una famosa expresentadora de un canal de televisión de Boston, que lo acusa de abuso sexual.

Los hechos, según la demanda, ocurrieron en el 2016, cuando William era todavía menor de edad. El actor se declaró inocente y salió libre bajo fianza, se desconoce la cantidad. La siguiente audiencia fue fijada para el próximo 4 de marzo.

Las primeras acusaciones contra Spacey se dieron en el 2017 en el marco del movimiento Me too, surgido tras el escándalo sexual que estalló contra el cineasta Harvey Weinstein, que fue señalado por decenas de mujeres de abuso y acoso sexual. Entre ellas varias famosas como Ashley Judd, Angelia Jolie y Gwyneth Paltrow.

Después de eso fueron varios los famosos de Hollywood que fueron acusados también de abuso y acoso sexual, entre ellos James Franco y el propio Spacey, que el escándalo le costó su protagónico en la famosa serie House Of Cards.