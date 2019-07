Kevin Spacey cumple 60 años sin acusaciones, pero señalado

El actor estadounidense Kevin Spacey cumple 60 años de edad este viernes marcado por el escándalo, luego de varias acusaciones de conducta sexual inapropiada que recibió a partir de 2017.

El caso penal más reciente por el que estaba siendo juzgado fue sobreseído después de que el demandante retiró de manera definitiva los cargos en su contra. Ahora no tiene acusaciones por agresión sexual. El denunciante había alegado que en julio de 2016 el actor, galardonado con dos premios Oscar, lo manoseó en un bar de Nantucket, Massachusetts.

Su inculpación por atentado al pudor y agresión tuvo lugar en 2018 luego de que fue acusado por jóvenes en plena era del movimiento #MeToo.

Desde hace dos años, Spacey pasó de ser uno de los actores más respetados del mundo del cine, el teatro y la televisión, a ser uno de los famosos más criticado de Hollywood, no solo por las denuncias en su contra sino también por haber revelado su homosexualidad en 2017.

La estrella de la serie House of Cards, a quien sacaron de la producción apenas se conocieron las denuncias, rompió relaciones con el actor y canceló Gore, una cinta basada en la existencia del escritor Gore Vidal.

Las controvertidas acusaciones también hicieron que el director Ridley Scott tomara la decisión de eliminar la actuación de Spacey de la película All the Money in the World: volvió a rodar todas sus escenas, esta vez realizadas por Christopher Plummer.

Fuentes cercanas al actor aseguran que está ansioso por volver a escena con su primer proyecto y regresar al mundo del cine en los próximos años, reseñó el diario El Mundo.