Kelly McGillis no participará en la secuela de Top Gun

Top Gun: Maverick, la secuela del clásico de los años ochenta, llegará a las pantallas a mediados del próximo año. En esta nueva trama, Tom Cruise volverá a ponerse en la piel del piloto de la marina estadounidense, 34 años después.

Sin embargo, la nueva producción no contará con la participación de uno de los personajes que acompañaron al protagonista en aquellas primeras aventuras: el papel interpretado por la actriz Kelly McGillis, que daba vida a Charlie, el interés amoroso de Maverick en Top Gun, que Tony Scott dirigió en 1986.

La intérprete, que hoy tiene 62 años de edad, confirmó en una entrevista con Entertainment Tonight que no formará parte de la secuela dirigida por Joseph Kosinski, y explicó que los productores no se pusieron en contacto con ella, a la vez que valoró que tampoco hubiese sido posible su regreso.

"Oh, Dios, no. Estoy vieja y gorda y aparento la edad que tengo y eso no es de lo que va esto. Prefiero mucho más sentirme segura en mi propia piel y en quién soy que dar valor a todas esas otras cosas", opinó.

"No sé cómo responder a esto porque no ha sucedido", dijo McGillis cuando se le preguntó si asistiría a alguno de los eventos promocionales relacionados con la nueva película. "Además, si ocurriera, tendría que evaluar dónde estoy, qué estoy haciendo, qué está pasando. No puedo proyectar lo que haré o no haré en el futuro. No tengo idea, porque no sé dónde estaré", señaló.

"Las películas son cosas extrañas. Realmente no mantengo contacto con nadie", continuó, y agregó que aún no ha visto el avance de la secuela. "He hablado con un par de personas alguna vez, pero la verdad es que las películas son situaciones de trabajo muy extrañas porque hay muchas personas que se unen de diferentes partes del mundo", añadió.

Cruise confirmó que Jennifer Connelly se unió oficialmente al elenco y destacó sus dotes como actriz. "Cuando veas la película, verás por qué es perfecta para eso", dijo en ese momento. "Vamos a tener un gran elenco. Va a ser muy divertido", añadió.

Cuando se le preguntó acerca del papel de Connelly como una nueva conquista amorosa de Maverick, McGillis dijo que no conoce a la actriz de 48 años, pero que se alegra porque se le presentara tal oportunidad.

McGillis, que ha estado fuera del centro de atención durante años, ahora reside en Carolina del Norte y disfruta pasar su tiempo con sus dos hijas, Sonora y Kelsey Tillman.

Sobre los motivos por los que dejó Hollywood, McGills dijo: "Simplemente, no se convirtió en una prioridad; lo que se convirtió en la prioridad fue criar a mis hijas. Creo que solo cambiaron mis prioridades en la vida. Otras cosas se volvieron más importantes. Me encanta actuar, me encanta lo que hago, me encanta hacer teatro, pero mis relaciones con otras personas se volvieron mucho más importantes que mi relación con la fama".