Keanu Reeves conmovió a sus seguidores por gesto hacia un fan

Keanu Reeves se ha convertido en el engreído de las redes sociales por sus actitudes lejanas a las de la típica estrella de Hollywood. Ahora, el actor está inmerso en el rodaje de Bill & Ted: Face the Music y dejó una anécdota para una fan.

En camino al set, el actor notó que una admiradora había dejado un letrero cerca al lugar de grabación. Reeves, al ver el cartel que decía: "¡Eres impresionante!", no tuvo reparos en detenerse, bajar de su auto y firmarlo.

El guionista de Bill & Ted, Ed Solomon, grabó el momento y lo publicó en Twitter para compartir detalles sobre ese hecho, dejando claro que el actor saltó del auto en su camino hacia el set para poder firmar dicho letrero.

So yesterday this sign was out on a lawn on the way to set. Keanu jumped out of the car and did this. pic.twitter.com/OI1bQJ1nfy

En la imagen podemos ver al actor de Matrix arrodillado sobre el césped mientras se encarga de firmar el cartel, y en la segunda se muestra lo qué puso: "Tú eres impresionante", además de su firma. Pero Reeves escribió el nombre Stacey en la parte superior del cartel, una posible inscripción para la persona que hizo el letrero original.

Numerosos usuarios de Twitter señalaron que podría tratarse de un fake; sin embargo, la autora del cartel despejó todas las dudas con una publicación donde se luce al lado de Keanu Reeves.

“¡Guau! ¡Ayer fue un sueño hecho realidad! Sabíamos que Keanu Reeves estaba filmando en la calle, así que mi hijo dijo que tenemos que hacer una señal que diga 'estás impresionante', ¡así que lo hicimos! ¡Unos cuantos autos pararon pero luego un auto paró y ahí estaba! ¡En realidad se detuvo! ¡Oh, cielos!”, escribió el usuario en Twitter.

Wow! Yesterday was a dream come true! We knew @KeanuReevess_ was filming up the street so my son said we need to make a sign that says "you're breathtaking" so we did! A few cars stopped but then a car stopped and there he was!! He actually stopped! Oh my heavens! @ed_solomon pic.twitter.com/TBGvAC8kEO