Katy Perry impacta en las redes sociales con su nuevo look

Alguien que siempre llama la atención en las redes sociales es Katy Perry, quien esta vez sorprendió a sus seguidores no solo por su belleza y talento, sino también por su cambio de look. Y es que la cantante se ha caracterizado desde los inicios de su carrera por ser una artista camaleónica.

Y aunque desde hace varios meses la habíamos visto con el cabello corto, el tiempo pasó y la artista dejó crecer su cabellera, lo que ha dado como resultado este cambio de imagen que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde dejó boquiabiertos a sus fans.

En cuanto la cantante publicó su nuevo look, sus más fieles seguidores se hicieron presentes y no pudieron esperar para expresarle lo bien que se ve. La fotografía ha generado más de 1,800,000 "me encanta" y miles de comentarios, hasta el momento.

"Amo tu cabello", "Tu cabello es mi favorito", "Hermosa mujer", "Woow", entre otros comentarios que con emojis demostraron la sorpresa al ver el nuevo cambio de imagen de la intérprete de "Firework".

Hay que recordar que durante su exitosa carrera como cantante, Katy Perry siempre ha llamado la atención por sus distintos cambios de look y extravagantes vestimentas.

La más reciente fue con la que se presentó en la Met Gala 2019 donde llegó con un atuendo inspirado en candelabros, recibiendo cientos de críticas tanto positivas como negativas, llegando al punto en el que hasta ella misma se burló de su atuendo.