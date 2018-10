Kate Hudson dio a luz a su primera hija

Kate Hudson, actriz estadounidense de 39 años, dio a luz a su primera hija con su pareja Danny Fujikawa. La pareja decidió llamar a su bebé Rani en honor a Ron Fujikawa, el abuelo paterno de la niña.

"Ella está aquí", dijo Hudson mediante Instagram.

La protagonista de How to Lose a Guy in 10 Days dijo que le colocaron a la bebé con el nombre de Rani porque Ron Fujikawa fue un hombre muy especial. Igualmente, comentó que su familia está feliz con la llegada de la nueva integrante, así lo reseñó Un Nuevo Día.

La actriz estadounidense conoció al padre de su hija hace 15 años cuando se encontraba embarazada de su primer hijo. Sin embargo, la pareja comenzó su relación en diciembre de 2016.

Hudson es madre de un niño de 14 años y de Bingham, de seis años de edad, hijos de su ex esposo Chris Robinson y su exprometido Matthew Bellamy.