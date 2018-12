Kate del Castillo aseguró que no hará película sobre 'El Chapo'

La actriz mexicana Kate del Castillo aseguró este jueves que no tuvo nada que ver en la captura del narcotraficante Joaquín 'Chapo' Guzmán, sino que el actor Sean Penn fue quien ayudó en la ubicación y posterior captura del ex líder del Cártel de Sinaloa.

La actriz declaró que fue víctima de una persecución penal e injustificada por parte del gobierno de México, por lo que pidió a las autoridades mexicanas ser indemnizada, en términos integrales, por vincularla al narcotráfico, reseñó Excelsior de México.

"Me difamaron, me causaron y siguen causando afectaciones a mí y a mi familia. Fui dañada en mi honor y reputación; perjudicaron mis actividades profesionales y no podía volver a mi país por miedo a ser detenida por el gobierno de México", dijo del Castillo.

Agregó que no continuará con los planes de hacer una película que hable sobre la vida de Guzmán. De igual manera, del Castillo aseguró que no ha sido llamada a testificar por las autoridades estadunidenses.

Lea la nota completa en Excelsior