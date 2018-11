Karina apoyó a su hijo transgénero a celebrar su Bar Mitzváh

La cantante y actriz venezolana Karina reveló este viernes detalles de la vida religiosa de su hijo Xander, transgénero de 13 años. Aseguró que su hijo le insistió en celebrar su Bar Mitzváh, ceremonia del judaísmo que realza la llegada de la madurez personal de los adolescentes.

“Cuando él me dice que quiere hacer su Bar Mitzváh yo le respondí que no nos metiéramos en eso. Pero volvió a insistir. Ahí me puse a pensar. No puedes aceptar a una persona hasta un punto. La aceptas o no, la amas o no", confesó Karina.

Aseguró que tuvo que buscar reformistas dentro de la comunidad judía para efectuar el ritual. "Él me dijo que no podía apoyarlo 85%, sino que tenía que hacerlo 100% y me convenció porque sus argumentos son absolutamente válidos".