Kaley Cuoco no supera el final de The Big Bang Theory

El final de The Big Bang Theory fue una experiencia conmovedora para todos los amantes de la serie que seguía a un grupo de amigos muy particulares, poco sociables, genios todos en su mayoría.

No solo fue difícil para los televidentes despedirse del programa que comenzó a transmitirse el 24 de septiembre de 2007: también lo ha sido para los actores Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Kevin Sussman, Mayim Bialik, Melissa Rauch, Sara Gilbert y Laura Spencer quienes durante doce años dieron vida a Penny, Leonard, Sheldon, Howard, Rajesh, Amy Farrah Fowler y Bernadette.

En mayo de este año se emitió el capítulo final del show que transmitió Warner Channel. Sus integrantes querían emprender caminos laborales diferentes, contó la actriz Kayley Cuoco a la revista People.

Ante la pregunta de la periodista sobre cómo han sido sus días luego del final de la exitosa comedia, Cuoco reconoció que no había vuelto a hablar con sus compañeros del show. "¿Sabes qué? Realmente no he hablado con nadie. Para nosotros esto está siendo como una pausa de verano, cada uno lleva tomó su propio camino".

La actriz considera que tanto ella como sus compañeros no han asimilado el final de la serie así como el hecho de que ya no volverán a trabajar juntos: "Creo que será difícil en septiembre, cuando volvíamos a juntarnos todos".

Cuoco interpretaba a Penny en la serie y actualmente se encuentra en el proyecto de dar voz a Harley Quinn, la villana de DC Comics, en la serie que animada que prepara la compañía.