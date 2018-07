Justin Bieber a su prometida: Mi corazón es completamente tuyo

Justin Bieber, cantante estadounidense, expresó su amor a la modelo Hailey Baldwin, su prometida, este lunes en Estados Unidos.

"¡Estoy tan enamorado de todo lo que hay en ti! Estoy tan comprometido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti, con amor, paciencia y amabilidad. Prometo liderar a nuestra familia con honor e integridad permitiendo que Jesús a través de su Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos.Mi corazón es completa y totalmente tuyo", comentó Bieber en una foto en la que puede observar a Baldwin dándole un beso.

El cantante estadounidense indicó que el tiempo de Dios es perfecto porque ambos se comprometieron en el séptimo mes, en el séptimo día, el número siete, que es el número de perfección espiritual.

"¡No estoy seguro de lo que hice en la vida para merecer tanta felicidad, pero estoy tan absolutamente agradecido con Dios por haberme dado una persona tan increíble para compartir mi vida! Ninguna palabra podría expresar mi gratitud", expresó vía Twitter Baldwin.

Los jóvenes se comprometieron el pasado sábado en las Bahamas durante una cena en un restaurante local.

