Justin Bieber aseguró que se alejará de la música por su salud mental

El cantante canadiense Justin Bieber aseguró este lunes que por el momento está enfocado en su salud mental y no en la música. Resaltó que se apartará del mundo de la música por sus emociones.

“He estado de gira toda mi vida de adolescente y ya cuando cumplí 20 en adelante, y me di cuenta y, como ustedes probablemente vieron, que no estaba contento en la última gira, no lo merezco y no se lo merecen, pagan dinero para venir y tener un concierto enérgico y divertido concierto y no pude darte eso emocionalmente cerca del final de la gira”, indicó Bieber en Instagram.

Durante la gira de su álbum Purpose en 2015, la cual tuvo que terminar anticipadamente debido a “circunstancias imprevistas”. El artista publicó una carta para explicar la cancelación de su gira.

“Quiero que mi carrera sea sostenible, pero también quiero que mi mente, mi corazón y mi alma sean sostenibles. Para poder ser el hombre que quiero ser, el esposo que eventualmente quiero ser y el padre que quiero ser”, indicó.

Bieber y su esposa Hailey Baldwin pospusieron por tiempo indefinido su boda religiosa, debido a los problemas de depresión que enfrenta el artista canadiense, reveló la revista People.

