El actor argentino Julián Gil aseguró que encontró nuevamente el amor al lado de una joven rusa llamada Katia, a la que acaba de conocer, pero de la que está seguro es "la mujer de su vida".

El galán de telenovela ha retomado las riendas de su vida amorosa, después de vivir una relación desgastante con la actriz Marjorie de Sousa de que se separó desde hace más de un año, tras el nacimiento de su hijo Matías.

En plena fiebre mundialista, Gil fue invitado por la cadena hispana Univision para protagonizar el show de la telerealidad llamado “Bachelorovsky" que tiene como objetivo que el artista encuentre a su media naranja, según reporta el sitio People En español.

El protagonista de "Por Amar Sin Ley" no dudó en emprender el viaje y abrir su corazón.

"Después de tanta relaciones amorosas, me he dado cuenta que el idioma no es lo más importante. Es más una cuestión de química, de conexión", afirma el actor en un video publicado en su perfil de Instagram, donde anuncia el reality show "Bachelorovsky".

En ese vídeo se ve al actor convivir con varias mujeres que están interesadas en flechar al argentino. Con algunas pasea, con otra baila, cocina, etc.

"Por eso vine a Rusia. Vine a encontrar el amor de mi vida", dice el actor en el vídeo donde se ve caminando por las calles de Moscú.

Pero no tuvo que esperar mucho para dar con Katia, la cual asegura "es la mujer de su vida".

Se trata una joven rusa que en su video de presentación expresa su deseo porque tener buena química con el actor argentino.

“Mi nombre es Katia. En estos momentos no trabajo, me dedico a viajar. Es por eso que no tengo una relación amorosa. Espero que en esta cita con Julián cambie mi vida”, expresó la joven que preparó una cita romántica y muy original al galán de telenovelas.

A pesar de que hablar diferente idioma, ese no fue impedimento para que lograran comunicarse. Ella lo llevó hasta lo alto de un edificio, donde le tenía preparada una sorpresa.