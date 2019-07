Jueza le negó la ciudadanía argentina a Catherine Fulop

A la actriz venezolana Catherine Fulop le negaron la nacionalidad argentina por unas declaraciones que generaron polémica acerca de la comunidad judía y el Holocausto. La jueza federal Martina Forns, fue quien tomó la decisión de no tramitar la ciudadanía.

Hace dos meses, Fulop declaró en una emisora de radio: "¿Por qué crees que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela".

“Nunca pensé que yo iba a estar en el medio de algo así. Pero bueno, hay que hacerle frente a esto", aseguró la actriz.

En declaraciones al diario Clarín, Fulop añadió: "No sé las razones de la jueza. Ella evidentemente ya me juzgó. Considera que cometí un delito y no soy honrosa para tener la ciudadanía argentina”.

Agregó que su proceso sigue en curso en el juzgado de Martina Forns y opinó que la jueza hizo un juicio de valor.

“Más allá que estuve 26 años acá siendo una buena ciudadana, nunca cometí un delito y formé una familia con mucho esfuerzo y trabajo. Por alzar la bandera de mi tierra, de mi Venezuela, por querer luchar por la libertad por querer defender, parece que políticamente debe molestar a la situación de Argentina, qué se yo, no sé", se preguntó

Catherine Fulop indicó que en Argentina está su hogar y reconoció que cometió un error al mencionar a la comunidad judía en la entrevista de Radio Mitre.

Con información de Clarín