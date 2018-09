Judi Dench sobre Kevin Spacey: Es un actor maravilloso y un buen amigo

La actriz británica Judi Dench ganó este martes el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, galardón de honor entregado en reconocimiento a su carrera cinematográfica. La intérprete se refirió a Kevin Spacey, ex protagonista de la serie House of Cards, acusado de abuso sexual.

"No sé cuáles son las condiciones de su situación, pero siempre fue un actor maravilloso y un buen amigo", dijo la actriz.

Dench recordó el apoyo que le brindó el estadounidense cuando rodaban The Shipping News y su marido había muerto recientemente. "Fue inestimable a la hora de animarme, me alegró la vida y me mantuvo al pie del cañón", agregó.

La británica no avaló los actos de Spacey. "No puedo aprobar de ninguna manera lo que ha hecho, pero me pregunto: ¿Es necesario que ya no haga películas?", dijo en referencia al quiebre que tuvo el actor con Netflix, en medio de la producción de la serie House of Cards.

La actriz británica comenzó su trayectoria alrededor de los años 50. Desde entonces ha trabajado con directores como Stephen Frears, Kenneth Branagh, Clint Eastwood o Sam Mendes. Fue candidata a los premios Óscar en siete oportunidades diferentes.