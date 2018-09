Juan Urbina crea tonalidades a partir de líneas dispersas

Desde hace tres años Juan Urbina, que nació en Caracas en 1955, ha desarrollado su obra dentro de una vertiente que se aleja de manera radical de su trabajo circense. Se trata de un arte geométrico abstracto, en el que acentúa los movimientos de las líneas dentro del espacio visual.

“Al principio hice diferentes ensayos sobre la geometría y el arte abstracto. Lo que he logrado es que, con un color plano, se creen diferentes tonalidades gracias a la línea. Uno se para enfrente de la obra y ve el mismo color, pero a medida que la luz se proyecta en la línea, van apareciendo diferentes niveles”, indica el artista, quien se dio a conocer por sus pinturas de motivos circenses, un trabajo al que se dedicó durante 15 años.

Desde el domingo hasta finales de octubre, expondrá en la galería Graphicart, en Las Mercedes, su serie Estructuras y líneas dispersas, un conjunto de 12 piezas producidas en cartón sobre tela basadas en sus estudios de las formas geométricas, en especial, el triángulo.

“Las estructuras son como personajes: son planos pero producen cierto movimiento”, señala Urbina. Anny Bello, curadora de la muestra, considera que el dinamismo de las piezas surge del ritmo de las figuras en sus soportes, el cual crea una visión tridimensional: “Justamente esta es una de las singularidades de la propuesta de Juan, pues en su mayoría las obras son monocromáticas”.

El artista, que estudió pintura y dibujo de 1982 a 1984 en la Escuela Cristóbal Rojas, recuerda que llegar al arte abstracto fue un proceso lento, pero siempre sintió interés. “Con el tema circense, a pesar de que tuve éxito y todavía me lo piden, llegó un momento en el que sentí que había una insatisfacción o inquietud dada la repetición del mismo trabajo. Yo no he querido pensar en la parte comercial sino en la trascendental”, refiere.

En las obras de Urbina predominan los tonos metálicos sobre dorados, azules, rojos, blancos y naranja. Las formas geométricas juegan con el fondo y producen una sensación de movimiento. “Estructuras y líneas dispersas es un trabajo más maduro en mi carrera y con mayor profundidad”, agrega el pintor, que ya antes había explorado el terreno del arte abstracto en la exhibición Aproximaciones al círculo, presentada en la Galería Dimaca en 2013.

El artista reconoce que dedicarse a pintar en un país convulsionado es difícil, pues los materiales cada vez son más costosos. Sin embargo, afirma que insiste porque para él ya es un estilo de vida que mantiene desde hace 40 años. “Siempre recuerdo que cuando tenía 7 u 8 años de edad vi un circo en Petare. Había elefantes, arlequines, jirafas. Desde ese momento quise ser artista. Todo viene de ahí. Por eso me quiero dedicar a esto hasta que muera”.

Estructuras y líneas dispersas

Galería Graphicart, avenida Veracruz, Las Mercedes

Inauguración: domingo, 11:00 am

Entrada libre