“Juan Darthés no violó a Thelma Fardín”, aseguró la hermana de la actriz

"No creo que Juan Darthés haya violado a Thelma Fardin (...) Mi hermana tiene problemas psiquiátricos", dijo Carla Lescano, hermana de la actriz, a una radio de Córdoba, Argentina, sobre la denuncia de violación hecha por la joven, semanas atrás. El video está disponible en YouTube.

Lescano cree que los hechos ocurridos en la gira de Patito Feo por Nicaragia en 2009 no sucedieron del modo en que la actriz los denunció. "Sé que ella hubiese contado esto y hecho esto (la denuncia) mucho tiempo antes si hubiese sido verdad y está claro que no es una verdad, que es una mentira. No sé si hubo alguna situación porque me dejó sin argumentos Darthés cuando dijo que ella lo quiso avanzar, pero estoy segura que él no la violó", expresó.

Lescano es hermana de Fardin por parte de madre. Según contó a la emisora, ella sufrió una violación en su infancia, razón por la cual su madre perdió la custodia cuando tenía 12 años y fue criada por su tía materna.

"De la persona de la familia de la que hablan, de la hermana de la que abusaron, soy yo [dijo en referencia a algunos trascendidos sobre la familia de la actriz]. Thelma no tiene otra hermana de parte de su mamá. Después tiene hermanos por parte de padre. Yo no tengo ninguna relación con mi mamá desde los 12 años. Por la causa, que fue verídica, me sacaron de mi casa y le dieron mi tenencia a mi tía, que es la hermana de mi mamá", detalló Lescano en la entrevista con Radio del Centro 99.9.de Córdoba.

Al caracterizar la relación que mantiene con la actriz en la actualidad, dijo: "Siempre tratamos de arreglar el vínculo, pero era difícil porque Thelma es una chica con problemas psiquiátricos. Mi mamá estuvo acá en Bariloche con su hermana [la tía que crió a Lescano] y Thelma la llamó diciendo que se iba a suicidar como veinte veces".

Las declaraciones radiales de Lescano se dieron a conocer un día después de que Fernando Burlando asegurara que el sábado iba a sumarse una voz que iba a favorecer a su defendido que daría muchas explicaciones sobre la denuncia de la actriz.