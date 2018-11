Juan Carlos Luces, un largo trayecto desde el circo hasta Las Vegas

Hace 20 años, Juan Carlos Luces estuvo en Las Vegas con unos amigos en un viaje repleto de aventuras. Durante el trayecto sufrieron un leve accidente pero, por suerte, el cantante tenía 100 dólares guardados que utilizaron para quedarse otra noche. En 2018, el artista regresó a la ciudad del juego. Esta vez, para recibir el Latin Grammy a la Mejor Canción Tropical por el tema “Quiero tiempo”, interpretado por Víctor Manuelle y Juan Luis Guerra.

El músico caraqueño, de 47 años de edad, no se lo esperaba. No por desconfianza en su trabajo, sino porque competía con producciones como “Cásate conmigo” de Silvestre Dangond y Nicky Jam y “Enámorate bailando” de Reynier Pérez y Septeto Acarey con Gilberto Santa Rosa.

Recuerda que una película de pocos segundos pasó por su cabeza cuando escuchó su nombre: vinieron imágenes de sus padres, de su infancia y del día en el que decidió salir de Venezuela, hace cuatro años, para hacer realidad sus deseos musicales. “En el momento en que nombraron al ganador hubo un silencio rotundo. Rompí en llanto y caminé hacia la tarima. No tenía nada preparado. Dije lo que sentí”, expresa Luces por teléfono desde Miami, donde vive con su familia.

“Quiero tiempo” es una canción inspirada en un momento duro en la vida del intérprete. Hace seis años, un amigo que padecía de cáncer y que falleció en 2012, le dijo: “Juan, tengo todos los recursos para ir adonde sea para verme con el mejor médico. Pero sé que eso no logrará nada. Mis días están contados. Lo único que tengo importante es el tiempo con mi familia, con mis amigos”.

En 2013, el compositor escribió la canción y al año siguiente se la propuso a Víctor Manuelle luego de una presentación que tuvo en una fiesta. “Cuando nos conocimos, él me comentó que estaba haciendo un disco nuevo y que buscaba canciones. Yo le hablé de mi trabajo en la compañía Paramount Picture Famous Music y me pidió que le enviara algún tema. Escogí ‘Quiero tiempo’ porque me habló sobre la situación de su padre con el alzheimer”, refiere.

Luego se incorporó Juan Luis Guerra y apareció la canción incluida en el disco 25/7, por el que Víctor Manuelle ganó el Latin Grammy como Mejor Álbum de Salsa.

“Yo le dedico todos los días esa canción a mi amigo. Mi padre también quería conocer los resultados de mi carrera, pero falleció hace dos años sin que yo pudiera verlo”, agrega el cantante, que se ha dado a conocer con temas como “Tengo” y “La suegra”, de su álbum Tengo, que produjo entre 2004 y 2005. También compuso en 2007 “Gol”, la canción oficial de la Copa América, que se realizó en Venezuela.

La trayectoria musical de Luces es una suma de encuentros fortuitos que él ha sabido aprovechar.

Entre los 10 años y 11 años de edad, estudió teoría y solfeo en Brasil con un profesor llamado Antonio Antolfo. Después, a los 15 años, cursó clases de música en el Centro Musiyama. Fue mientras estudiaba en el liceo José Ávalos, en El Valle, cuando se dio cuenta de que podía cantar. Allí, dirigido por el profesor José Antonio Oliveira, formó parte de una estudiantina en la que tocó contrabajo en eventos en el interior del país. Un día ofreció una serenata frente a una residencia estudiantil en Los Chaguaramos, y Luces recuerda que ahí impresionó a sus acompañantes con su voz. “En ese momento descubrí que podía cantar”, afirma.

A los 18 años de edad entró como tecladista a su “universidad de la vida”: el Circo Nacional de Italia Orlando Orfei, con el que viajó durante ocho años por países como Chile, Brasil, Argentina, Perú y Colombia. “Ahí conocí también a mi primera esposa, una austríaca que era hija del dueño del circo. Tuvimos dos hijos en Brasil”, narra.

La carrera profesional empezó en 2002 cuando fue contratado por Paramount Picture Famous Music a fin de que compusiera canciones para varios artistas, entre ellos el grupo Urbanda. Después logró producir en Miami el álbum Tengo, integrado por 10 canciones. En Venezuela, Rodolfo Rodríguez Miranda, presidente de FM Center, lanzó los temas “Tengo” y “Ábreme la puerta”.

Luces considera que haber ganado un Latin Grammy cambió su perspectiva, pues ahora puede estar en contacto con artistas importantes. De hecho, relató que durante su estadía en Las Vegas conoció a Laura Pausini, al manager de Maluma, a Luis Coronel, Andrés Montañés y Emilio Stefan.

“Me interesa que la gente me vea como una persona con motivación. Que lo que haga sea un mensaje de empuje para aquellos que sueñan con cantar”, añade.

Evita mencionar sus próximos proyectos. Prefiere mantenerlos guardados. Solo recalca que tiene que escribir y escribir.