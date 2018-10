Joven venezolano conmovió con su audición de canto a Ricardo Montaner

Un joven de 18 años de edad conmovió con su talento vocal al cantante Ricardo Montaner en el programa La Voz Argentina, cuando interpretó en castellano del tema de Bruno Mars, "When I Was Your Man" (cuando era tu hombre).

"Hace siete meses que vivo en Argentina. Vine por una mayor calidad, pero siempre me ha gustado cantar y hace dos años comencé y me ha ido muy bien porque he aprendido mucho", contó Irvin Díaz Escobar.

Por su parte, Montaner le dedicó unas palabras en medio de lágrimas: “Voy a estar presionando, hinchando, para que tu te lleves La Voz Argentina porque me daría una gran alegría que un venezolano se lleve este premio como una manera de darle una alegría al pueblo de Venezuela, que está sufriendo tanto en este momento”.

Díaz, para finalizar su primera presentación ante el jurado, decidió escoger como coach a Montaner.