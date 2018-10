Josemith Bermúdez sobre su enfermedad: No estoy preparada para la despedida

Josemith Bermúdez, actriz y animadora venezolana, comentó cómo ha sido su vida después de conocer que el cáncer reincidió en su organismo.

"Para ser honesta no estoy preparada para la despedida, me estoy preparando; quiero vivir este tiempo en paz y armonía, con todo lo que tengo y todo lo que me rodea; quiero que la gente me recuerde con amor y fuerza", confesó en una entrevista para el programa de Shirley Varnagy.

Bermúdez reveló que los médicos le han pronosticado que puede vivir "unos cuantos años más con calidad de vida". "La verdad no sabes cuánto tiempo te queda de vida. Yo sé que el tiempo no sobra, por eso no quiero perder el tiempo”, comentó.

Explicó que a pesar de que los resultados eran favorables sentía que algo en su cuerpo no estaba bien. “Los días transcurren con temor al dolor, con temor a cuánto tiempo voy a estar viviendo en esta circunstancia”, aseguró.

Bermúdez indicó que debido a la crisis en el sector salud que existe en Venezuela, le ha tocado “despojarse” de su casa para comprar medicamentos. "Fui a Brasil para hacerme un tratamiento; y eso es un déficit que hay que atender en Venezuela", refirió.

"Mi sueño es poder trascender, de la manera en que toda la gente que pueda ver mi testimonio de vida, pueda entender que todos tenemos una fuerza profunda dentro de nosotros y es la voluntad de querer hacer las cosas para el bien y el desarrollo de los demás", destacó.

