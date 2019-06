Josemith Bermúdez le canta al cáncer

Josemith Bermúdez le ha ganado dos veces la batalla al cáncer, y se ha propuesto, a partir de entonces, hacer realidad todos sus sueños. Uno de ellos: cantar.

“Qué quieres de mí” es el tema con el que la actriz y animadora de televisión debuta en la música. Una canción escrita por Enzo Cassella y Marlon Bolaño, inspirada en los pensamientos de Bermúdez durante la etapa de tratamiento.

En 2017, la conductora de La Bomba fue diagnosticada con cáncer de ovario. Luego de tratamientos exitosos, la enfermedad regresó un año después en fase avanzada y amenazó su vida por segunda vez; pero en enero pasado la actriz anunciaba, a través de las redes sociales, que había superado una vez más el cáncer, a pesar de que los médicos le habían pronosticado solo tres meses de vida.

“Aún no me has vencido, me quedan latidos para enfrentar mil batallas contigo”, dice la letra de la canción que interpreta la conductora de 39 años de edad.

En la presentación del tema, la actriz -acompañada por un grupo de amigos, entre los que se enconhtraban Luis Olavarrieta, Kiara y Cynthia Lander- relató que al verse en cama, decaída y enferma, se dijo que al superar la dolencia empezaría a cantar, pues tenía muchas cosas que expresar y pensó que la música sería la mejor forma de hacerlo.

“Yo estoy muy agradecida con la vida; definitivamente yo soy una suertuda porque he vencido la muerte dos veces. Le he visto la cara y ella me ha temido a mí. Y le he dicho: por favor, déjame un rato más, yo tengo algo que decir”, reveló.

Cassella, conocido por su trabajo radial y de producción musical, expresó: “Esto no es una canción, es algo bien de adentro para decir las cosas que ella quiere y siente. Quiere decirles a todos que sigan luchando, que no se rindan”.

Con su canción, Josemith Bermúdez quiere conectarse con cada una de las personas que la escuchen. “Seres maravillosos, seres evolutivos, seres comprensivos, seres amorosos”. Su propósito es dejar una huella profunda capaz de transformar corazones.

La animadora ya trabaja en su segundo tema, “Quiero un ángel”, que interpretará junto con Kiara. Prepara también el lanzamiento de un libro y los nuevos productos de su línea de cosméticos.