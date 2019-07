Jon Favreau sobre El Rey León: Es necesario mezclar la magia y el mensaje

Frente al enorme y temible reto de reimaginar uno de los clásicos más emblemáticos de Disney, Jon Favreau, el director de El rey León, aseguró que para cautivar a los niños hay que combinar dos elementos en una película.

"Yo crecí con Star Wars. Yoda daba lecciones muy valiosas, pero si no hubiera usado la Fuerza y hubiera hecho que (el caza) X-wing saliera del pantano, no me habría enganchado tanto de niño. Cuando te haces mayor aprecias los mensajes, pero necesitas mezclar magia y mensaje. Necesitas ambas: la aspirina y el puré de manzana", ironizó el realizador estadounidense.

"La tecnología es una forma de magia. Para nosotros, hacer El rey León tan excitante e interesante visualmente como pudimos, con todas estas tecnologías que la gente no ha visto hasta ahora, crea emoción. Y cuando su curiosidad está en lo más alto, eso les hace receptivos a la historia. Siempre tienes que tener los fuegos artificiales a mano para mantener a los jóvenes enganchados", dijo.

Favreau es el capitán al mando de El rey León, la nueva versión de la obra maestra de animación de Disney que se estrenará en las salas venezolanas el viernes 19 de julio.

Con las voces de Donald Glover, Beyoncé y Chiwetel Ejiofor en su versión original, este remake rescata la historia del león Simba y su pugna en la sabana con su malvado tío Scar pero, a diferencia de la animación tradicional de la cinta de 1994, esta apuesta por unas hiperrealistas técnicas de recreación digital para imitar la acción real casi como si fuera un documental.

"El rey León hace todas las cosas que hace una película clásica de Disney: tiene pérdida, tiene dolor, pero al final es muy esperanzadora e inspiradora", consideró Favreau.

El cineasta situó el viaje emocional de ese largometraje en el contexto de «los mitos eternos».