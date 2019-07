Joker tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

El Festival de cine de Toronto (TIFF) es uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica. Grandes compañías productoras, directores y actores se encuentran en esta cita, que solo es superado por Cannes. Este martes se publicó la primera lista de películas que se proyectarán en la edición 2019 que se llevará a cabo desde el 5 hasta el 15 de septiembre en el Bell Lightbox de Canadá.

Producciones como A Beautiful Day in the Neighborhood, protagonizada por Tom Hanks en el papel de Fred Rogers; Ford v Ferrari, con las actuaciones de Matt Damon y Christian Bale; Hustlers, con Jennifer López y Cardi B, y Joker, la película de clasificación R sobre la historia del Guasón, son algunas de las producciones que formarán parte de la gala.

Ford v Ferrari cuenta con las actuaciones de Matt Damon y Christian Bale

“Estamos muy emocionados por revelar las películas de la gala y las presentaciones especiales que traerán luz a la audiencia de nuestro festival. El equipo trabajó muy fuerte, durante meses, para reunir a las mejores historias, a los directores más aclamados y a los talentos que marcarán pauta en nuestras dos categorías más importantes”, dijo Cameron Bailey, director artístico y codirector del Festival a Entertainment Weekly.

El Festival de Cine de Toronto es la ventana de muchas películas que competirán, meses después, en los premios Oscar. Grandes producciones como La forma del agua (2017) y Green Book: una amistad sin fronteras (2018), ambas galardonadas como Mejor Película, fueron proyectadas previamente en el evento de Canadá.

Green Book: una amistad sin fronteras, ganadora del Oscar como Mejor Película en 2018

El foco del festival es la audiencia, según Joana Vicente, directora ejecutiva y codirectora, junto a Bailey, del TIFF. “Buscamos una programación diversa con filmes que enganchen a la gente”, dijo a la revista Variety.

La programación del Festival de Toronto 2019 incluye 18 películas en el apartado Gala: Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band, dirigida por Daniel Roher; Radioactive, de Marjane Satrapi; A Beautiful Day in the Neighborhood, de Marielle Heller; Abominable, con la dirección de Jill Culton; Blackbird, de Roger Michell; Ford v Ferrari, con James Mangold; Harriet, de Kasi Lemmons, y Hustlers, dirigida por Lorene Scafaria.

A Beautiful Day in the Neighborhood está basada en la vida del presentador de televisión estadounidense, Fred Rogers

Otras de las cintas que formarán parte de esta sección serán la protagonizada por Joaquin Phoenix, Joker, de Todd Phillips; Just Mercy, con Destin Daniel Cretton; Ordinary Love, de Lisa Barros D’Sa y Glenn Leyburn; The Goldfinch, con John Crowley; The Sky Is Pink, de Shonali Bose; The Song of Names, de François Girard; True History of the Kelly Gang, de Justin Kurzel; Western Stara, dirigida por Thom Zimny y Bruce Springsteen; American Woman, de Semi Chellas, y Clemency, de Chinonye Chukwu.

Por su parte, habrá 38 presentaciones especiales: A Herdade, de Tiago Guedes; Bad Education, de Cory Finley; Coming Home Again, dirigida por Wayne Wang, The Two Popes, de Fernando Meirelles; Dolemite Is My Name, con Craig Brewer y Ema Pablo Larraín; Endings, Beginnings, de Drake Doremus; Frankie, de Ira Sachs; Greed, de Michael Winterbottom; Guest of Honour, dirigida por Atom Egoyan, y Heroic Losers (La odisea de los giles), por Sebastian Borensztein.

Jojo Rabbit cuenta la historia de un niño alemán cuya madre esconde a una joven judía en su ático

Otros largometrajes que completan la programación especial son Honey Boy, de Alma Har’el; Hope Gap, de William Nicholson; How to Build a Girl, dirigida por Coky Giedroyc; I Am Woman, de Unjoo Moon; Jojo Rabbit, del director de Thor, Taika Waititi, Judy, dirigida por Rupert Goold y protagonizada por Renée Zellweger; Knives Out, de Rian Jonson; La Belle Époque, de Nicolas Bedos; Marriage Store, de Noah Baumbach, y Military Wives, de Peter Cattaneo.

El último bloque de producciones especiales que se proyectarán en el festival incluye Motherless Brooklyn, de Edward Norton; No.7 Cherry Lane, de Yonfan; Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar; Parasite (Gisaengchung), dirigida por Bong Joon-ho; Pelican Blood (Pelikanblut), de Katrin Jebe; Portrait of a Lady on Fire (Portrait de la jeune fille en feu), con Céline Sciamma; Saturday Fiction, de Lou Ye; The Friend, con Gabriela Cowperthwaite; The Laundromat, de Steven Soderbergh; The Lighthouse, con Robert Eggers; The Other Lamb, de Malgorzata Szumowska; The Painted Bird, de Václav Marhoul; Personal History of David Copperfield, dirigida por Armando Iannucci; The Report, de Scott Z. Burns; Uncut Gems, de Benny y Josh Safdie y Weathering With You, de Makoto Shinkai.

Para cerrar, se presentará While at War (Mientras Dure La Guerra), del director chileno-español, Alejandro Amenábar.