John Keating inspiró a una generación en La sociedad de los poetas muertos

La sociedad de los poetas muertos, de Peter Weir, no fue de la película de la que más se habló durante la década de los ochenta: era la época en la que se estrenaron filmes, éxitos de taquilla y crítica, como E.T., Star Wars, Blade Runner, las tres primeras entregas de Indiana Jones, Cinema Paradiso o El Resplandor. Pero la cinta protagonizada por un inolvidable Robin Williams en el papel del profesor John Keating marcó a una generación e incluso suele ser catalogada como una obra de culto.

Ese valor lo explican escenas y líneas emblemáticas como la recordada secuencia final, cuando el profesor Keating debe irse de la academia y sus estudiantes, armados de rebeldía, se suben en sus pupitres y recitan el poema de Walt Whitman “¡Oh, capitán! ¡Mi capitán!” frente a los ojos atónitos del maestro.

La sociedad de los poetas muertos se estrenó el 2 de junio de 1989, hace 30 años. En aquel momento recibió críticas positivas y fue un éxito de taquilla. Ganó el Oscar al Mejor Guion y estuvo nominada como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor (Williams). En los Bafta, el Oscar de la industria británica, se alzó en la categoría de Película y, también, Banda Sonora.

Hoy es todavía una referencia sobre el libre albedrío.

En agosto de 2014, luego del suicidio de Williams, los hashtags #MyCaptain y #OCaptainMyCaptain se volvieron tendencia en Twitter, una manera en la que los fanáticos del actor se despidieron de él.

La sociedad de los poetas muertos, ambientada en 1959, narra la irrupción de Keating en la vida de un grupo de alumnos en la estricta y prestigiosa institución Welton Academy (Vermont). El profesor, un excéntrico que se subía en los pupitres o lanzaba alaridos mientras daba clases, pretendía que, a través de la poesía, sus estudiantes le dieran valor a cada instante de sus vidas y pensaran con total libertad. La locución latina carpe diem (aprovecha el momento), que aparece en la escena en que el profesor se presenta, encierra el concepto de las dos horas de película.

Las críticas publicadas tras el estreno en los diarios The New York Times, The Washington Post y Los Ángeles Times elogiaron especialmente la actuación de Williams, pero lamentaron el poco tiempo que estuvo en pantalla. También hay opiniones encontradas respecto a la calidad del filme.

Michael Wilmington, de Los Ángeles Times, consideró que La sociedad de los poetas muertos merecía respeto y afecto: “Se convierte, de manera que la mayoría de las películas ni siquiera intentan, en un grito de pasión y rabia contra la brutalidad de una sociedad conformista, contra el debilitamiento de nuestra capacidad de belleza”.

Vincent Canby escribió para The New York Times que aunque Keating es el personaje más vívido y complejo de la cinta, no aparece el tiempo suficiente. “Realmente no es más que el catalizador que produce eventos sobre los que no tiene control”, dijo. Al final, el autor concluye que La sociedad de los poetas muertos “probablemente aburriría y confundiría a las audiencias muy jóvenes”.

En The Washington Post, Desson How, que aplaude la cinematografía, la dirección de Peter Weir y las actuaciones, afirmó que hubiera deseado que Williams hubiese sido su profesor de literatura inglesa. “Un entretenimiento sólido e inteligente”, añadió.

Una columna más reciente sobre la película, firmada por Luke Buckmaster en The Guardian, señala que La sociedad de los poetas muertos ha crecido con el paso de los años. “Es una de esas películas que significa diferentes cosas en diferentes puntos de tu vida. Como estudiante de secundaria, recuerdo que me sentí inspirado de formas obvias: apreciar la creación y el consumo del arte y, en mi caso, continuar con la pasión por la escritura”.

Y aunque considera que la mayor parte de la narración es obvia o simple, es fácil retomar la idea central de la historia: “Agarrar la vida por los cachos, ser audaz, valiente, amable y virtuoso mientras tenemos la oportunidad”.

En Venezuela se estrenó en 1990. En su columna La gran ilusión, publicada en este diario, el crítico Alfonso Molina consideró La sociedad de los poetas muertos como una de las mejores películas del año. “Es una visión aguda y hermosa que Peter Weir desplegó en una suerte de homenaje a la rebeldía y a la autenticidad, gracias a la figura de un profesor de literatura inglesa y de sus discípulos, perfectos descubridores del arte de montarse sobre un pupitre para observar el mundo desde un perspectiva diferente”, escribió. El filme, destacó, estuvo varios meses en cartelera.

Éxito y tragedia

El 2 de junio, el actor Ethan Hawke quiso conmemorar el trigésimo aniversario del estreno de La sociedad de los poetas muertos. En su cuenta de Instagram publicó una foto en la que aparecen Todd Anderson, el personaje que él interpretó, junto a sus compañeros de estudio y el icónico profesor Keating.

“Aprovecha el día. Haz que tus vivencias sean extraordinarias. Este fue un regalo del director Peter Weir al elenco de La sociedad de los poetas muertos, hace 30 años. El poema es de una gran poeta australiana, Gwen Harwood. Las palabras nunca se pueden contener, como ocurre con la música, la gracia indecible no se puede definir, pero salta como la luz de una mente a otra”, escribió el intérprete en la descripción de la foto, en la que él tiene solo 18 años de edad.

Hoy día tiene 48 años, cuatro nominaciones al Oscar y participaciones en destacadas producciones como Día de entrenamiento, Boyhood o Antes del amanecer (también protagonizó las secuelas Antes del atardecer y Antes del anochecer).

En la foto publicada por Hawke hay distintas historias, que se ramificaron con el paso de los años.

Robin Williams se convirtió en uno de los actores más importantes de su generación. Antes de La sociedad de los poetas muertos ya había sido nominado al Oscar como Mejor Actor por Good Morning, Vietnam (1987), candidatura que repitió por su papel como el profesor Keating.

Después caracterizó personajes únicos como Euphegenia Doubtfire (Mrs. Doubtfire), Sean Maguire (Good Will Hunting), por el que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, o Andrew Martin (El hombre bicentenario).

Los demás miembros del elenco han tenido una carrera entre célebre y prudente:

Robert Sean Leonard (Neil Perry)

El actor protagonizó el personaje que empujó el clímax de La sociedad de los poetas muertos: Neil Perry, traumatizado por la incomprensión de su padre que le prohíbe convertirse en actor, se dispara con un revólver en la cabeza. Este hecho es lo que obliga a la institución a despedir al profesor Keating. En su filmografía destacan Mucho ruido y pocas nueces (1993) y Rebeldes del swing (1993). En la serie Dr. House interpretó al mejor amigo de Gregory House, el oncólogo James Wilson. También ha trabajado en The Good Wife, Law & Order y Falling Skies.

Josh Charles (Knox Overstreet)

Después de La sociedad de los poetas muertos, Josh Charles tuvo éxito como Dan Rydell en Sports Night y Will Gardner en The Good Wife, que le valió dos nominaciones a los Premios Primetime Emmy. Esta semana fue confirmado como el protagonista, junto con Hilary Swank, de la serie dramática Away, de Netflix, escrita por Andrew Hinderaker, Jason Katims y Matt Reeves.

Dylan Klussman (Richard Cameron)

Su carrera en el mundo del entretenimiento ha sido discreta pero constante. En televisión apareció enExpediente X, House, Monk y Sin rastro. En cine ha tenido papeles pequeños en cintas como Wild Hearts Can't Be Broken (1991), The Way of the Gun (2000) y X2 (2003). También es guionista y miembro de Writers Guild of America West (WGAW) desde 2005. Es coguionista de la serie Booth, The Mayor of Castro Street, así como el escritor, director y protagonista del drama aclamado por la crítica The Steps.

James Waterston (Gerard Pitts)

Además de actor, James Waterston es un pianista enamorado de la música de Nueva Orleans, según la biografía de su página web. Ha actuado en Six Feet Under, Dear Dumb Diary, Treme, Little Sweetheart, Live from Baghdad, entre otros. También tiene los programas Flash and Bone y Red Oaks.

Allelon Ruggiero (Steven Meeks)

Después de La sociedad de los poetas muertos, Allelon Ruggiero trabajó en algunas producciones con papeles pequeños y ha tenido apariciones, como en Law & Order o la cinta Fallen, protagonizada por Denzel Washington. De acuerdo con IMDB, después de terminar participar en Law & Order decidió centrarse en escribir, dirigir y actuar su cortometraje Perdidos, que se proyectó en 1995 en el Museo de Arte Americano. Ganó el tercer lugar del Festival Internacional de Obras de Cine de Denver en 1997.

Gale Hansen (Charlie 'Nuwanda' Dalton)

Hay poca información disponible sobre Gale Hansen. Su carrera no terminó de despegar. Lo último en que apareció fue la serie Class of 96, que estuvo al aire por Fox en 1993. Era una producción sobre siete estudiantes de diferentes orígenes que se convierten en amigos por distintas circunstancias. Su personaje es uno de los más recordados de La sociedad de los poetas muertos por su rebeldía y libertad.

Norman Lloyd (el director Gale Nolan)

Es actualmente el actor de Hollywood de mayor edad, con 104 años. Ha trabajado en radio, televisión y cine. Su última película hasta la fecha es Trainwreck, en 2015. En la década de 1980 se ganó una nueva generación de fanáticos por interpretar al doctor Daniel Auschlander, uno de los papeles principales del drama St. Elsewhere.