Joaquín Sabina: Es tremendo lo mal que envejecen las revoluciones

El reconocido cantautor español Joaquín Sabina regresó a las tarimas del mundo con su último disco titulado Lo niego todo. En España, el álbum arrasó y se catalogó como el más vendido de 2017. Este año, el intérprete de “19 días y 500 noches” visitará países latinoamericanos como Argentina y Chile.

En una entrevista realizada desde Madrid para The Clinic, el cantautor ofreció detalles sobre el álbum y el concepto de sus canciones: “Yo creo que en mis últimos discos, como andaba más con poetas que con músicos, había intelectualizado las canciones, con lo cual las alejé del público de la música popular. Acá intenté que estuvieran más cerca del oído y del corazón de la gente”.

Una de las canciones de Lo niego todo hace referencia a un gran amor de su juventud perdido: la revolución. El tema se titula “Leningrado”: “Sí. Es una canción que escribí lleno de amargura, por ver en qué ha quedado esa religión del siglo XX que fue la Revolución rusa y todo lo que vino después. Para la gente de mi generación, que viajaba a la Unión Soviética a aquellos Congresos de la Juventud -de eso habla exactamente esa canción-, ver en qué ha degenerado todo eso ha sido una cosa dramática, desgarradora”, explicó Sabina.

El cantautor español se lamentó sobre el rumbo que tomó el concepto de revolución: “Fíjate en lo que está sucediendo hoy mismo en Venezuela. O en lo que ha quedado la Cuba castrista, que fue la revolución de mi juventud. Es tremendo lo mal que envejecen las revoluciones… incluso peor que las personas”.

Para Sabina “ellos siguen apoyando a Maduro y a la revolución bolivariana, y yo no puedo apoyar eso, de ninguna manera. Venezuela es el país más rico de América Latina y está harapiento, no hay libertad de prensa, no hay separación de poderes… es imposible seguir defendiendo eso”, declaró al referirse a la situación política de España y el partido socialista Podemos. “Me siento del lado de esos millones que votaron a una izquierda joven y un poquito más radical. Pero no tanto del lado de sus dirigentes porque ya han empezado a tener los mismos vicios que criticaban, como siempre pasa”, finalizó.

En Buenos Aires, el artista se presentará ocho veces en el mes de noviembre y cerrará el 2019 con cuatro conciertos en tierras mexicanas.

Con información de The Clinic