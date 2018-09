Jim Carrey: "Hay que decirle si al socialismo"

Jim Carrey, reconocido actor norteamericano, dio declaraciones en una entrevista donde reconoció que "hay que decirle si al socialismo".

Durante el programa "Real Time with Bill Maher" de la cadena HBO, el actor discutió con partidarios republicanos con respecto al sistema socialista, expresando su apoyo diciendo "tenemos que decir sí al socialismo, a la palabra y todo, tenemos que dejar de disculparnos por ello".

Describió su experiencia cuando vivió en Canadá, alegando que el socialismo en ese país funciona y no es lo que el gobierno de Estados Unidos describe, ejemplificando el caso de Venezuela. Agregó que en la región canadiense si funciona por hechos como el acceso a la salud pública y a los medicamentos sin prescripción.

Los usuarios de las redes sociales y los medios de comunicación estadounidenses reaccionaron ante estas declaraciones, donde demostraron su rechazo y acusándolo de no saber qué es lo que implica el término.

Video: Actor @JimCarrey on HBO’s #RealTime: “We have to say yes to socialism, to the word and everything. We have to stop apologizing.” #TTT pic.twitter.com/g1BzB4pHue