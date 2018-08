Jhoarbeat recorrerá las raíces del beatbox en concierto de percusión vocal

Jhoabeat, beatboxer venezolano, realizará un concierto en el Centro Cultural BOD, en Chacao, este viernes a las 7:00 pm.

El artista desea transmitir la evolución del beatbox desde sus raíces. Contará con la compañía de Diana Valero, pianista contemporánea de 15 años de edad y Daniel Alejandro, el bajista de la banda venezolana One Shot.

Explicó que escogió a estos artistas porque conocen el concepto del hip hop y la parte experimental de la música.

“Voy a estar experimentando con la música. El concierto no tiene un género definido, no te vas a encontrar solamente con música oriental o nativa del beatbox, sino que tendrá un espectro bastante amplio”, dijo en exclusiva para El Nacional Web.

A su juicio el beatbox se originó cuando el ser humano tuvo la necesidad de comunicarse, pues en ese momento se usaban sonidos guturales. Explicó que el beatbox utiliza sonidos parecidos a los nativos, solo que estos están más desarrollados.

“El beatbox en la actualidad que no está solamente ligado a la parte del hip hop. Yo he hecho música tradicional venezolana con C4 Trío, también he estado con Desorden Público”, indicó.

Sus primeros pasos en el arte

El percusionista vocal se fijó en este estilo musical cuando, en su niñez, vio la película Loca academia de policías. En la cinta aparece el actor Michael Winslow, quien la ambienta con diferentes sonidos hechos con su voz, cosa que lo impresionó.

“Desde ese momento quise emular los sonidos del ambiente y eventualmente me di cuenta que de eso trata el beatbox, y hay un mundo súper gigante alrededor de él”, agregó.

Mientras estudiaba desarrolló de forma ocurrente su talento musical. “Si tenía que ver con que alguien se quedaba ‘cortado’ hacia el sonido de un grillito. Si incluía un perro, hacia su sonido”, aclaró.

Nuevos proyectos del artista

Jhoabeat señaló que en la actualidad realiza una reestructuración de su estilo. El artista unirá su habilidad vocal con la guitarra para brindar una experiencia nueva.

“Estuve en una gira por Europa, y durante ese momento, empezaron a surgirme ideas para escribir canciones, y las estoy desarrollando. Vamos a ver cómo las recibe el público”, señaló.

El músico trabaja en un sencillo llamado “Suave” que estrenará en septiembre.Un amigo que reside en Puerto Rico realiza la producción del tema, que también contará con su propio video musical.

“Voy a seguir siendo un beatboxer y quiero que siga estando la presencia del beatbox dentro de todos estos temas solo que ahora van a empezar a escucharme cantar”, afirmó.