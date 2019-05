Jesse & Joy mostrarán en su nuevo disco lo que los diferencia

El próximo disco de los hermanos mexicanos que forman el dúo Jesse & Joy mostrará lo diferentes que son entre ellos y a la vez su solidez musical, capaz de absorber con su esencia de pop-rock hasta un reguetón del colombiano J Balvin como en su sencillo “Mañana es too late”.

“Tiene de todo, desde R&B, rock, pop, gospel, folk, un poquito de todo lo que le encanta a Jesse & Joy”, manifestó Jesse, el varón del dúo, sobre esta próxima producción que aun no tiene fecha de lanzamiento, pero será el próximo año.

De padre mexicano y madre estadounidense, el dúo indicó que el mérito de este álbum radica en que hace más notoria, más obvia, la influencia de lo que les gusta a cada uno. “Entre más pasa el tiempo, más nos abrimos a nuestros fans, más libertad nos damos, seguramente hay inseguridades nuevas, pero con esa confianza que va pasando”, detalló Joy, cuyo verdadero nombre es Tirzah Joy Huerta y es la voz de la agrupación.

Jesse Eduardo, tres años mayor que Joy, señaló que el nuevo álbum es el más diverso y se perfila como el favorito de ambos, capaz de asombrarlos a ellos mismos. “Si a nosotros de inicio no nos eriza la piel lo que hacemos, no sale a la luz”, aseguró Joy. “El plato principal es nuestra esencia, es Jesse & Joy, es lo que ha pasado a través de los años en nuestra música”, subrayó. “Es un disco en el que celebramos la vida, el amor y el momento”, agregó su hermano, quien en unos meses se convertirá en tío, pues Joy, quien se convertirá en tío tras el reciente doble anuncio de su hermana sobre su matrimonio con una mujer, con la que esperan a su primogénita.

Aunque ambos cantantes se guardan aún el nombre del nuevo álbum, que contendrá colaboraciones orgánicas y algunas sorpresas, exponen que será en esencia el sonido de Jesse & Joy y las letras positivas que los caracteriza desde hace más de quince años. “Creo que es algo que viene de origen, de educación, siempre nos enseñaron que si no tienes nada bueno qué decir, no digas nada, y a ver el vaso medio lleno, no medio vacío”, manifestó Joy.

Recuerda cuando escribieron su primer disco, ella con 15 años y su hermano con 18, y dice que a medida que pasa el tiempo hay una exigencia de mayor responsabilidad con las letras, sabiendo que hay millones de personas que escuchan.

Joy manifestó que así como ha escuchado música que la ha salvado de algún mal momento, que le ha arrancado una sonrisa, eso mismo es lo que tienen en mente con su hermano a la hora de componer. Se trata de música que genere buena vibra aunque sea una canción de desamor, o como le dicen corta-venas, siempre hay un mensaje. “Aprendí de esto, no va a volver a pasar, o sané, te esperé y ya alguien sanó la vida”, agregó Jesse.

Los ganadores de un Grammy en 2017 por Mejor Álbum Pop Latino con Un besito más y de seis más de estos premios en su versión latina señalaron que la nueva producción tardó más de tres años y fue terminada en Londres. “Seguimos siendo de la idea romántica de un disco como tal, que hay ciertas canciones que pertenecen a una camada como tal y que quieren poner afuera como concepto”, subrayó Joy.

Sin embargo dijo que así como en los años de Elvis Presley y Johnny Cash, la moda eran los sencillos y después sacar un EP (Extended Play), ellos están haciendo lo mismo para dejar que la gente vaya conociendo el disco canción con canción, que la gente los vaya descubriendo poco a poco. Es el caso de los sencillos “Te esperé” y “Mañana es too late”, este último que lanzaron en abril pasado junto con J Balvin, un amigo de los hermanos y una colaboración que surgió de manera espontánea. Joy contó que la canción ya estaba lista y retrasaron su lanzamiento para ajustarla con la letra que agrega y canta el colombiano. Es un tema en el que los hermanos, que partir del próximo 23 de mayo comenzarán en California una gira por Estados Unidos, buscan invitar a vivir el momento y “aprovechar cala aliento de nuestras vidas”.

Joy además enfatizó que en sus producciones, que generalmente incluyen de cinco a siete sencillos, no hay canciones de relleno. “Espero que en unos años digan el disco suena a Jesse & Joy”, manifestó su hermano, quien aseguró que la idea es ir dejando un caminito para sus seguidores.