Jeremías quiere reconectar con el público

Residenciado en República Dominicana desde 2017, llegó a Caracas el 23 de julio. Carlos Eduardo López Ávila está decidido: quiere reconectar con el público.

Musicalmente, no dejó de crear. Para Jeremías la música es necesidad, meditación y también un proceso de desintoxicación. Sí se apartó de los escenarios, las entrevistas y los sencillos. Luego de su nominación al Grammy Latino en 2008 por su tercer álbum, Un día más en el circo (2007), le propusieron realizar un cuarto disco. Estaría firmado por el sello discográfico Universal Music. Pero no pudo: se bloqueó. Fue cuando decidió abrir un espacio para reencontrarse con la creatividad.

Regresa a los escenarios el 3 de agosto, en el Centro Cultural BOD, a las 5:00 pm. Quiere retomar su carrera, dice, con la consistencia que corresponde. Un par de sencillos nuevos, “La mujer perfecta” (2017) y “Acuérdate” (2018), acompañarán una velada íntima, que también contará con sus canciones más conocidas, como “Uno a uno es igual a tres” y “Poco a poco”.

“El formato íntimo siempre me ha gustado. Me parece que le da la oportunidad al público de ver y disfrutar otras facetas que no conoce de mí en lo musical y en lo personal. No habíamos tenido la oportunidad de hacer el show de esta forma aquí en Venezuela”, expresa el autor de “Qué vale más”.

Jeremías siempre intenta innovar. Es la manera de evitar aburrirse. Dice que su proceso de composición está influenciado por la música que escucha, entre la que destaca la anglosajona y la caribeña. Sus canciones, señala, pueden incorporarse en la que define como una “nueva energía” entre los ritmos bailables del mercado.

Trabaja de manera independiente. Como lo hizo en sus inicios, cuando lanzó su primer disco Jeremías (2003). Entre sus proyectos inmediatos está el de presentar varios sencillos, poco a poco. Asegura que el primero se podrá escuchar este año. Simultáneamente, hay un trabajo con letras de canciones que escribió durante estos 10 años, completamente inéditas. “Es mucho tiempo con un repertorio represado y de ausencia de mi material en la calle”.

Compuso para Luis Fonsi y Paulina Rubio. Confiesa que las canciones por encargo no son lo suyo y admira la capacidad de quienes escriben un tema al día. “Si me sale, es un feliz accidente que no esperaba. Pero, para ser honesto, a mí me cuesta hacer una canción y que quede satisfecho (…). Son tres minutos y medio en los que tienes que agarrar al público de la mano, llevártelo contigo y flotar”, destaca el cantautor.

No tiene planificadas otras presentaciones en el país. De Caracas saldrá en un par de semanas a Ecuador, donde le espera otro show. “La idea es compartir, disfrutar. Pasarla bien, como si estuviéramos en la sala de la casa, contando las historias detrás de las canciones”.

Jeremías – Acuérdate acústico

Centro Cultural BOD

Sábado 3 de agosto

Hora: 5:00 pm

Entradas: a partir de 103.200 bolívares