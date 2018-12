Jennifer Lawrence negó haber tenido sexo con Harvey Weinstein

Una actriz que prefiere permanecer en el anonimato presentó, la semana pasada, una demanda en Los Angeles contra Harvey Weinstein, sumándose así a la lista de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, abuso o acoso por parte del productor hollywoodense.

En su denuncia, la actriz explicó que fue abordada por el fundador de The Weinstein Company en 2013, durante el Festival de Cine de Sundance. En esa oportunidad, mantuvieron una reunión de trabajo y, luego, él ingresó al baño en el que ella se encontraba, se bajó los pantalones y la invitó a tener relaciones sexuales. Ella no accedió, pero él se masturbó delante de ella y luego le prometió que todo estaría bien, siempre y cuando siguieran "siendo amigos".

Lo que sobrevino después, según indica la demanda, fue un acoso constante por parte de Weinstein, quien se mantuvo en contacto con ella con la excusa de ofrecerle roles y reuniones de trabajo.

En una oportunidad, ella accedió a encontrarse con él para discutir una posible participación en la película Academia de vampiros (2014) y, luego de cenar, se arrodilló y comenzó a practicarle sexo oral por la fuerza. "Me acosté con Jennifer Lawrence y mirá dónde está ahora: acaba de ganar un Oscar", habría sido la frase que utilizó el productor para "animarla".

Tras hacerse pública la denuncia de esta actriz contra Weinstein, la protagonista de Los juegos del hambre se vio obligada a desmentir lo señalado en la demanda. A través de un comunicado, Lawrence escribió: "Mi corazón se rompe por todas las mujeres que fueron víctimas de Harvey Weinstein. Nunca he tenido nada más que una relación profesional con él. Este es otro ejemplo más de las tácticas y mentiras depredadoras en las que nos involucró para atraer a innumerables mujeres".

Weinstein, en tanto, también hizo su descargo a través de un vocero, negando de lleno las acusaciones. "Esta demanda se presentó de manera estratégica sin previo aviso ni intento de contactar a los abogados del Sr. Weinstein por una razón: estaba destinada a avergonzar al señor Weinstein y atraer la atención de los medios. No hay ninguna verdad respecto a los reclamos maliciosos hechos en esta demanda, y estamos revisando nuestras opciones", indicó.

Además el productor se disculpó indirectamente con Lawrence, que en 2013 ganó un Oscar a mejor actriz por su trabajo en El lado luminoso de la vida: "El señor Weinstein se siente avergonzado por la señora Lawrence, con quien solo ha tenido una relación profesional y respetuosa, que lamentablemente ha sido arrastrada a este desagradable intento de difamación".

Desde 2016, Weinstein ha sido denunciado por acoso, abuso sexual y violación de más de un centenar de mujeres, entre las que están las actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow y Rose McGowan. Las investigaciones del diario The New York Times y la revista New Yorker -reconocidos con el premio Pulitzer- revelaron que el productor abusó de mujeres jóvenes y usó su poder y dinero para comprar el silencio de sus víctimas con acuerdos de confidencialidad. Además, el productor enfrenta cargos de abuso y acoso sexual en la ciudad de Los Ángeles y en Londres, Reino Unido.