El cineasta James Cameron felicitó este lunes a Avengers: Endgame por haber superado a su cinta Avatar para proclamarse como la película más taquillera de todos los tiempos (sin tener en cuenta la inflación).

“Felicitaciones a Avengers: Endgame por ser el nuevo rey de la taquilla”, escribió Cameron en Twitter, cuyas cintas Avatar (2009) y Titanic (1997) ocupan el segundo y tercer puesto en la clasificación histórica, respectivamente.

Los hermanos Anthony y Joe Russo, que fueron los directores de Avengers: Endgame, devolvieron el piropo de inmediato en la misma red social y aseguraron que Cameron es “una razón monumental” por la que ellos se enamoraron del cine.

“Gracias por inspirarnos siempre y por abrir al mundo los ojos sobre lo que es posible. Estamos deseando ver adónde nos llevarás después”, aseguraron los Russo.

Avengers: Endgame, la película llamada a culminar por todo lo alto una década de narración entrelazada sobre las historias de los cómics de Marvel, alcanzó el domingo los 2.790,2 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, una cifra con la que se impuso por los pelos a los 2.789,7 millones de Avatar para coronarse como el filme más taquillero de la historia.

La marca obtenida por Avengers: Endgame se refiere a términos absolutos de taquilla y no tiene en consideración la variación de precios con el paso del tiempo.

