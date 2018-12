Iván Dumont, el venezolano detrás de Ángela Ponce 

La constancia, la venezolanidad, la disciplina y la humildad son parte de su argot. Iván Dumont, quien se describe como un soñador y un idealista contó su historia; esa, en la que se convierte en “El venezolano detrás de Ángela Ponce”, la primera mujer transgénero en coronarse como Miss Universo España, y que participará en el Miss Universo durante este año 2018.

La relación inició cuando Ponce era participante en el Miss España. Ahí hicieron “click”. Pero luego de que ella ganara la corona, todo cambió.

“De repente, me convertí en su escudo. Recibí balonazos muy duros para que no le llegaran a ella. Tuve que poner a un lado mi orgullo y mi ego para evitar que le hicieran daño y recibir los latigazos que tenían como objetivo la piel de Ángela. Quisieron separarnos y lograron lo contrario”, contó Dumont, quien también es conocido como el fotógrafo de las misses debido a su trayectoria en el Miss Venezuela, Señorita Colombia, Miss República Dominicana, Miss Puerto Rico, Miss Argentina, Miss Perú, Miss Canadá y Miss Panamá.

Dumont fue despedido del Miss Universo España, organización a la que asegura haberle ofrecido parte fundamental de sus conocimientos y sus contactos. De acuerdo con lo expresado por el fotógrafo venezolano, la pasión y el compromiso fueron parte de sus labores dentro la organización. Sin embargo, aseguró que hubo personas que se sintieron amenazadas por su talento.

“No solo les hice las fotos oficiales, también les suministré los bañadores para la gala final, los vestidos para ese día, el vestuario de los bailarines y hasta el traslado de todo ese material desde Caracas a Madrid, sin pagar ni un euro. Todo era orgullosamente talento venezolano para una gala de coronación que terminó siendo un desastre”, agregó en exclusiva para El Nacional Web.

El fotógrafo de las misses señaló no solo sentirse traicionado por la organización, sino también por algunos venezolanos, a quienes asegura haber ayudado cuando no tenían trabajo.“Terminaron traicionando mi confianza”, apuntó.

“Todos se fueron cuadrando a favor de la organización y en contra de Ángela Ponce. Quisieron llevarme hasta allá y que dejara sola a Ángela. Yo decidí, por principios, quedarme al lado de ella. Obviamente, esto hizo que me echaran de la organización. Pero, a pesar del impacto mediático que tuvo la noticia y de la burla de quienes se alegraron por mi salida, jamás me sentí más comprometido con mis valores humanos y por no haber bajado la cabeza ante nadie. El tiempo me dio la razón”, reveló el venezolano, quien está radicado en España desde el año 2013.

Dumont aseguró que durante la experiencia construyó una relación de trabajo sólida y una amistad muy sincera con una mujer, que considera increíble, organizada y extremadamente inteligente.

“Ángela es una heroína de este siglo. Una mujer valiente, pero de una fragilidad y nobleza extrema. Es una niña con el alma buena y que a pesar de los insultos y agravios que recibe a diario, permanece fuerte ante sus convicciones”, añadió.

Para él existe una peculiaridad en la Miss Universo España: es una mujer venezolanizada, pero que no pierde su esencia.

“Es muy cómico. Dice chamo, pide arepas, baila tambores y hasta en maracucho me ha hablado. Es que los andaluces son muy parecidos a los venezolanos. Son tan alegres como nosotros. La otra vez comiendo, me dice: 'Me duele mucho lo que pasa en tu país, pero no te voy a negar que me encanta que estéis todos aquí porque me siento reina'”, contó.

Además de la admiración que profesa Dumont por la Miss Universo España, también asegura haber aprendido durante el proceso en el que se ha desarrollado como profesional junto a ella. Asimismo, expresa lo mucho que, considera, debe agradecer.

—Ángela Ponce ha resultado un personaje muy controversial internacionalmente, ¿qué has aprendido, y qué te ha ofrecido la experiencia?

—He aprendido que cada quien debe ser feliz de la manera como mejor se sienta, que el amor definitivamente no tiene género, que la esencia humana va más allá de cualquier credo, que el respeto y el amor por uno mismo y por los demás debe ser la bandera. Y que nadie tiene derecho a enjuiciarte, ni a criticarte, si antes no se pone en tus zapatos.

—¿Algo que agradecer?

—¡Mucho! lo principal haber hecho visible la realidad de millones de personas en el mundo que no tenían voz. Haber puesto su rostro y su ser a una causa noble que ha permitido que el discurso de inclusión que ella representa sea hoy materia de discusión en todo el mundo. Lo de Ángela es sencillamente histórico.

—¿Cómo venezolano fuera del país, ¿cuál es tu mensaje? y ¿cuál es el aporte, que consideras, le has brindado a Venezuela?

— El mensaje es el de siempre, el de la esperanza. Nadie puede pensar que estar lejos de la patria es lo mejor. El exilio es muy duro. Siempre se añora el regreso. Volver a abrir la ventana y mirar El Ávila. Despertar con la brisa fresca de la mañana y con el canto de las guacamayas. Por lo pronto, siento que desde aquí también estoy haciendo país. Agradezco enormemente las oportunidades que España me ha brindado porque me ha permitido medirme profesionalmente y lo que más me gusta es que, así como yo, muchos compatriotas están aquí dejando el nombre de Venezuela en el mejor sitial posible.