El músico venezolano Gualberto Ibarreto exhortó este sábado a Ernesto Villegas a no utilizar su nombre para fines políticos.

El cantante respondió en Twitter a las declaraciones de Villegas, quien indicó que la presentación de Ibarreto en un concierto en Tenerife (España) fue suspendido por considerarlo cercano a Nicolás Maduro.

“Pichón, no veo el porqué mi nombre debe aparecer ahí. Mi cancelación no fue por el gobierno español, y en un tuit anterior coloque que no está bien es uso de mi nombre para fines políticos, porque soy de todos los venezolanos”, escribió en la red social.

Ibarreto aclaró que nunca ha apoyado a ningún gobierno debido a que se considera de todo los venezolanos.

Ibarreto tenía previsto realizar una presentación en Tenerife el próximo 31 de marzo. Luego de anunciarse la cancelación de su asistencia, Villegas aseguró que la actividad se canceló por una persecución en contra de los artistas venezolanos.

"Acabo de comunicarme con Gualberto y su esposa, quienes me confirmaron la cancelación de la presentación originalmente pautada para el 31 de marzo en Tenerife, supuestamente por haber aparecido en televisión en una actividad junto a Nicolás Maduro en Palacio de Miraflores", escribió Villegas en Twitter.

