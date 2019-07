Hollywood defiende a Halle Bailey ante críticas racistas

La actriz Jodi Benson, que dio voz a Ariel en la película original de La Sirenita (1989), defendió la elección de Halle Bailey para encarnar al personaje en la nueva cinta que Disney rodará con actores reales y que ha despertado críticas porque es afroamericana, informaron este martes medios locales.

"Creo que lo más importante es contar la historia. Como familia hemos educado a nuestros hijos y a nosotros mismos de manera que no vemos nada diferente en el exterior. Creo que lo que realmente importa es el espíritu de un personaje", opinó Benson durante una convención de cultura pop celebrada en Florida, Estados Unidos.

Jodi Benson dio su voz a Ariel en la película original de La Sirenita (1989)

Por su parte, la actriz Sierra Boggess, quien encarnó a Ariel en la adaptación de la historia sobre los escenarios de Broadway (Nueva York), también defendió a Bailey.

"Está bien, estoy cansada de esto, escuchen de nuevo: las mujeres jóvenes y brillantes, hartas de nadar, están listas para ponerse en pie... Escucho esto como el grito de cada niña. ¿Ustedes no?", tuiteó Boggess hace cuatro días.

Alright, I’m tired of this, listen again: “Bright young women, sick of swimmin’, ready to stand...” I hear this being the cry of EVERY little girl, don’t you? #Ariel #LittleMermaid #����‍♀️����‍♀️����‍♀️����‍♀️��‍♀️