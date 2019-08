Hobbs & Shaw superó a El Rey león en su fin de semana de estreno

La competencia por la audiencia en el cine se tornó rápida y furiosa. El spin off de Rápidos y Furiosos, que cuenta con artistas como Dwayne Johnson y Jason Statham, logró 60.8 millones de dólares este fin de semana en Estados Unidos, mientras que en el extranjero logró acumular otros 120 millones.

La cinta de David Leitch consiguió un total de 180 millones de dólares en recaudación, de acuerdo al sitio The Hollywood Reporter.

La franquicia de acción ha tenido más popularidad en otros países, como China y Corea del Sur, a donde llegará a finales de este mes.

Hobbs & Shaw ha sido lanzada hasta ahora en 63 mercados, colocándose en primer lugar en 52 de ellos.

Comparada con las demás películas de la franquicia, Hobbs & Shaw logró la tercera mejor apertura, por detrás de Rápidos y furiosos 8 (2017) y Rápidos y furiosos 7 (2015). Además, la película atrapó a un público joven, pues 70% de su audiencia fue público de 34 años de edad o menos.

Entre el elenco se encuentran artistas de renombre como Idris Elba, Helen Mirren y Vanessa Kirby.

Las ocho películas que integran la franquicia han recaudado alrededor de 5.000 millones de dólares en venta de boletos en la taquilla mundial, lo que la coloca como la franquicia más grande de Universal Pictures.

El Rey León, que por los últimos tres fines de semana había encabezado la taquilla, quedó en segundo lugar, con una recaudación este fin de semana de 38.2 millones.

Once Upon a Time in Hollywood también tuvo resultados favorecedores en su segundo fin de semana, con un estimado de 20 millones de recaudación.

Le siguen filmes como Spiderman: Lejos de Casa y Toy Story 4.