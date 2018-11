La historia de dos amigas y rivales llega a HBO

MY BRILLIANT FRIEND (L’AMICA GENIALE), la serie dramática de ocho episodios basada en el bestseller homónimo de la italiana Elena Ferrante, estrena el domingo25 de noviembre a las 9:00 p.m. en HBO y HBO GO, seguido de un segundo episodio estreno el lunes 26 de noviembre a la misma hora en HBO y HBO GO.

La muy esperada serie, filmada en italiano y con algunas referencias en dialecto napolitano, cuenta la historia de dos amigas, Elena Greco(Lenú) y Raffaella Cerullo(Lila), desde la infancia en un barrio pobre en Nápoles. Cuando Lila aparentemente desaparece sin dejar rastro, Lenú comienza a escribir la historia de su mejor amiga. Narra como fue su amistad que comenzó en la escuela en la década de 1950 en un ambiente peligroso pero fascinante. Esto solo será el comienzo de un relato que abarca 60 años de vida y que intenta descubrir el misterio de Lila, la brillante amiga de Elena y también su peor enemiga.

Con una cinematografía especialmente desarrollada para retratar una Nápoles del post-guerra, y grande atención a la ambientación de época, como también a los lenguajes y acentos de cada época retratada en las seis décadas que se siguen, MY BRILLIANT FRIEND ha sido filmada con actores seleccionados en la misma región de la Italia, quienes hablan fluidamente el dialecto local, además del italiano.