Hijos de Chris Cornell reciben premio póstumo para su padre en los Grammy

El Grammy 2019 reconoció de manera póstuma a Chris Cornell con un trofeo en la categoría Mejor interpretación de rock. Su disco When Bad Does Good, publicado en 2018, fue elogiado por la crítica especializada.

El álbum del fallecido Chris Cornell se logró imponer a bandas como Arctic Monkeys, The Fever 333, Greta Van Fleet y Halestorm.

Pero el momento más emotivo de la gala llegó cuando los hijos de Chris Cornell subieron al escenario para recibir el Grammy en nombre de su fallecido padre.

Toni Cornell, hija mayor de Chris, se hizo presente en la alfombra roja con una camisa con una fotografía de su padre cantando en directo.

Chris Cornell falleció el 18 de mayo de 2017. La música de Cornell marcó a toda una generación que fue parte del conocido movimiento grunge con Soundgarden y Temple of the Dog. El cantante terminó sus días formando parte del grupo Audioslave, conformada por miembros de Rage Against The Machine.