Hijo de Juan Gabriel publicó una foto de su padre que generó controversia

Luis Alerto Aguilera, hijo del artista mexicano Juan Gabriel, publicó una foto de su padre con motivo de su cumpleaños número 69, en la que se mantienen rumores sobre si está con vida.

El ex secretario de Juan Gabriel aseguró que el cantante no está muerto y reaparecerá pronto. Además explicó que el lunes 7 de enero sería la fecha fijada para la reaparición del cantante, pero no ocurrió.

Previamente dijo que reaparecería el 15 de diciembre, pero tampoco ocurrió. En las fotos se puede ver a "El Divo de Juárez" en la cama junto a su hijo.

Juan Gabriel falleció en Estados Unidos a los 66 años de edad el 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto, mientras desarrollaba su gira "México es todo".