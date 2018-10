Hija de Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores con su transformación

Jesaaelys Marie Ayala González, hija del reggaetonero Daddy Yankee, compartió en Instagram su lucha contra el sobrepeso al llegar a pesar 113 kilogramos y rebajar 23 kg.

“La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil tener sobrepeso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo. No quería que me tomaran fotos de cuerpo completo. En fin, no me gustaba como era”, expresó Ayala en Instagram.

La hija de Daddy Yankee indicó que fue víctima de bullying cuando pesaba 113 kg durante su adolescencia. Sin embargo, decidió adelgazar para sentirse mejor, reseñó People en Español.

“Si estás leyendo esto y estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que te entiendo y que la jornada no es fácil. Los cambios no se ven de un día para otro, pero se puede. Ámate tal y como eres, acéptate”, dijo la hija de Daddy Yankee en Instagram.

