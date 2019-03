HBO estrena Yo no me llamo Rubén Blades

HBO presenta una mirada cercana a la vida y música del aclamado cantautor panameño en el documental Yo no me llamo Rubén Blades. El filme se estrena, el lunes 25 de marzo a las 9:00 pm, solo en HBO y HBO GO.

Dirigido por el panameño Abner Benaim, Yo no me llamo Rubén Blades explora detrás de las cámaras la historia, el legado y las canciones del músico a través de entrevistas con el cantante, así como con artistas de la talla de Sting, Paul Simon, Residente, Gilberto Santa Rosa, Junot Díaz, Larry Harlow, Danilo Pérez, Ismael Miranda y Andy Montañez.

El documental recorre 50 años de carrera del intérprete, quien habla sobre su infancia en Panamá, del primer tema social que escribió en 1969 y del origen de otros, y sobre cómo comenzó en la música y llegó a las Estrellas de Fania, una relación que fue de la alegría a la decepción. También del período junto a la orquesta de Willie Colón, con quien grabó muchos temas de índole social como “Tiburón”, de su trabajo con otros artistas y como actor; y de su hijo, a quien conoció cuando este tenía 37 años de edad.

Benaim presenta un retrato íntimo de Blades, quien señala: “No me siento viejo, pero tengo que entender que no soy un chiquillo. Por eso siento la necesidad de irme moviendo en otra dirección, hacer otras cosas”.

Entre los diversos temas que aborda–– el músico, ex candidato a la Presidencia de su país y ex ministro de Turismo, afirma que escribe cuando algo le molesta, y recuerda que ha compuesto más de 200 canciones. Respecto a la interpretación, asegura: “Estoy en un sitio de felicidad, en un sitio donde regreso a mi punto del alma pura, regreso a ese lugar donde están las mejores cosas y viven los mejores ángeles al carácter mío, allí voy”.

Con ocho premios Grammy y cinco Grammy Latino, Blades es considerado un icono de la salsa. Su música ha sido venerada por fanáticos en América Latina y en todo el mundo, y tiene éxitos como “Pedro Navaja” “Amor y control y “El cantante”, este último se hizo famoso gracias al artista puertorriqueño Héctor Lavoe.