Harvey Weinstein reconoció haber ofrecido trabajo a cambio de sexo

Pocos días después de declararse inocente de una tercera acusación de agresión sexual, el productor y empresario cinematográfico Harvey Weinstein confesó haber ofrecido trabajo a actrices a cambio de tener sexo con ellas, conducta que, en sus palabras señaló ser habitual en Hollywood.

"Nací pobre, feo, judío y tuve que luchar toda la vida para llegar a algún lado", confesó el ex dueño de The Weinstein Company en una entrevista con la revista Spectator. "Ninguna chica me miró hasta que triunfé en Hollywood. Sí, les ofrecí trabajos de actuación a cambio de sexo, pero también lo hicieron y aún lo hacen todos. Pero nunca, nunca, obligué a una sola mujer", indicó.

La entrevista fue hecha por Taki Theodoracopulos, periodista e hijo de un magnate de griego que escribe la columna Alta Sociedad en la publicación desde 1977. Con Weinstein se conocen hace años: han compartido diversos eventos, cócteles y esta vez se encontraron en Nueva York. Weinstein lo llamó para ofrecerle una conversación "en exclusiva".

Taki reveló que el ex connotado productor de Hollywood lo interpeló constantemente sobre su ascendencia: "Tú naciste rico y privilegiado"; "tú eres elegante"; "tú tienes muchas mujeres". Harvey Weinstein podría ser condenado a cadena perpetua.

Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza, la que podría cambiar en cualquier momento de ser declarado culpable de los seis cargos por delitos graves relacionados con tres mujeres: dos cargos de agresión sexual predatoria, dos cargos de acto sexual criminal en primer grado, un cargo de violación en primer grado y otro de violación en tercer grado.