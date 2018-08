Haruki Murakami debutó como locutor y DJ en Tokio

Haruki Murakami afirmó que la música es lo que más ha influido su obra y destacó el aspecto físico de la literatura en su debut como locutor y DJ en un programa especial en una radio nipona.

El autor de Tokio Blues (1987) se estrenó como conductor de un espacio radiofónico titulado Run & Songs (Carreras y Canciones), dedicado a sus dos grandes pasiones.

Gran aficionado a la música clásica, el jazz y el rock, Murakami, de 69 años de edad, habló sobre sus influencias literarias y su pasión por correr maratones –participa en una al año–, y destacó el papel que el ejercicio físico desempeña en su obra.

Entre las piezas musicales de su colección personal que pinchó se encontraron versiones rock de estándares de jazz, como “Between the Devil and the Deep Blue Sea”, de George Harrison, o “What a Wonderful World”, de Joey Ramone. También hizo sonar “Sky Pilot”, de Eric Burdon and the Animals, y afirmó que sintió algo especial al escuchar este tema cuando fue lanzado en su época, en plena guerra de Vietnam.