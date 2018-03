Gustavo Dudamel dedicó mensaje al maestro José Antonio Abreu

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel se pronunció luego de la muerte del maestro José Antonio Abreu, quien falleció durante la tarde de este sábado 24 de marzo.

"Con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema", expresó Dudamel en un tuit acompañado de una fotografía en la que aparecen ambos personajes insignes de la música venezolana.

En la imagen, en blanco y negro, se observa a Dudamel tomando la mano del maestro Abreu entre risas.

With devoted love and eternal gratitude to my mentor and father of El Sistema. pic.twitter.com/tPpA0oCRzm