Grabaron a Adele y a Jennifer Lawrence en un bar gay de Nueva York

La cantante británica Adele y la actriz estadounidense Jennifer Lawrence fueron grabadas este sábado en un bar gay de Nueva York. Las artistas bailaron y se divirtieron con el público.

Adele, quien fue presentada ante las personas allí reunidas por la Drag Queen Brita Filter, subió al escenario y respondió una serie de preguntas.

"Qué hace para ganárse la vida", le preguntaron. “Solo soy una madre que se queda en casa”, contestó la cantante.

Además, Adele participó con varios hombres en un juego en el que debía bailar y beber un trago de licor.

Con información de As

adele is really out there absolutely thriving and living her BEST life at a GAY BAR. love that for her! pic.twitter.com/gT7iOgGp5h