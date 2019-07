González: Si la gente está escondida en casa, está fallando la democracia

La inseguridad, considera Darwin González, alcalde del municipio Baruta, es la causa principal por la que los habitantes de la entidad han abandonado el espacio público, sobre todo en horas nocturnas. Pero se ha propuesto durante su gestión, contando con pocos recursos y el apoyo del sector privado, combatir la apatía e incentivar el regreso a calles, parques y plazas.

El plan comienza con la iluminación de las calles. “Luz es igual a seguridad. El año pasado se recuperaron 3.500 postes. Si se está oscuro, no se sale”, enfatizó González. Aunado con eso, se llevarán a cabo actividades en parques y plazas en los que garantiza la presencia de la Polícia de Baruta, Protección Cívil y Salud Baruta. “Es importante que la gente se sienta segura para poder asistir a los espectáculos”.

Con un equipo de más de 30 personas -“desde los que participan en la creación de ideas hasta los que cargan cables”-, González pretende que el municipio Baruta sea reconocido como “la capital cultural de Caracas”, un proyecto que contempla dos niveles: uno masivo y uno local. “No importa que seas de Baruta, de Chacao, sino que cualquier persona de la ciudad pueda disfrutar de un buen espectáculo, teatro o cine, de forma gratuita, por ejemplo en la Concha Acústica de Bello Monte o en la plaza Alfredo Sadel. También tomamos en cuenta que no todos pueden trasladarse, por lo que se realizan eventos de forma local, en las urbanizaciones”, dijo el alcalde.

Nos vemos en la Concha es uno de los encuentros de carácter masivo que destaca González. Se realizó cada sábado, desde el 15 de junio hasta el 29 de junio. Se presentaron el monólogo basado en el libro homónimo del Primo Levi, Si esto es un hombre, protagonizado por Javier Vidal; El día que me quieras, de José Ignacio Cabrujas, a cargo del Grupo Actoral 80 y la agrupación Improvisto. Todas con entrada gratuita.

Como actividades locales está La historia toma la plaza, en la que un grupo de historiadores se reúne para tratar diversos temas. El último se realizó en la plaza de Cumbres de Curumo, con Ysrrael Camero y Edgardo Mondolfi como invitados.

Hasta hoy se celebra Buenos Aires para Caracas en alianza con la Embajada de Argentina y la alcaldía de Chacao, que incluye lecturas dramatizadas en la Sala Cabrujas, un ciclo de cine argentino en la Concha Acústica y un concierto de rock con Zarik Medina en la Plaza Los Palos Grandes.

El 18 de julio se presentará el concierto Unidos por la música a cargo del Núcleo Baruta del sistema de orquestas; y el 23, la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho ofrecerá un recital en el Hospital San Juan de Dios como parte del espectáculo infantil Mundo de sueños, en conmemoración del Día del Niño.

En agosto se presentará en la Concha Acústica de Bello Monte Art, obra protagonizada por Héctor Manrique, Sócrates Serrano y Antonio Delli, un concierto de la Gran Mariscal de Ayacucho y el musical Los Miserables. Mientras que, en septiembre, se prevé el musical Hombre de la Mancha.

González insiste en que la cultura es un acto de resistencia frente a los tiempos difíciles que se viven en el país, una manera de empoderar al ciudadano con el intercambio de ideas. “Las personas deben saber lo que tienen. Si no lo saben, no le darán importancia. Cuando existe una relación con el lugar en el que vivo, puedo trabajar en las debilidades y ayudar en la resolución de los problemas. No hay nadie mejor que los ciudadanos para identificar lo que sucede. (…) La gente tiene que salir de su casa, tiene que reunirse, recuperar su espacio. Si la gente está escondida en casa, indudablemente está fallando la democracia; algo está pasando”.