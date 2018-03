Gloria Estefan recibió críticas por apoyar líder estudiantil

La cantante Gloria Estefan respondió las críticas que recibió en las redes sociales por apoyar a Emma González, una estudiante del movimiento a favor de mayores restricciones a las armas de fuego en Estados Unidos.

“No se equivoque el pensar que no tengo opiniones sobre cosas que nos afectan a todos en el mundo ni que me voy a quedar callada por conveniencia", señaló la cantante.

Emma González de 18 años de edad sobrevivió al tiroteo en la escuela de Parkland (Florida), quien habló el sábado pasado en la Marcha por Nuestras Vidas que reunió a miles de personas seguidoras del movimiento.

"Nuestros valientes jóvenes están tratando de hacer que nuestro hermoso país sea un lugar más seguro y mejor. Los apoyo 100%", expresó la artista cubano-estadounidense.

Muchos de sus seguidores la aplaudieron, sin embargo algunos se sintieron ofendidos haciéndose eco de voces que desde la derecha han acusado a la adolescente de promover ideas comunistas y de haber sido adoctrinada por la izquierda radical.

"Esa niña no tiene ni idea de nada y dijo un millón de cosas que no son verdad en su discurso, pero gente como Gloria Estefan la están aplaudiendo y haciéndola famosa. No bailo ni una conga más", escribió una persona en las redes sociales.

Estefan contestó: "Esa niña fue una de los muchos jóvenes que han tenido que ver de frente un arma automática y ver los cuerpos de sus amigos destruidos por las balas. Ella está tratando de ayudar para que esto no pase nuevamente, así que puedes bailar lo que te dé la gana. Me da igual".