La gira de Bad Bunny entre las 20 más lucrativas de 2019

El tour del cantante puertorriqueño Bad Bunny se ubica entre los 20 más lucrativos de 2019, según el portal Pollstar.

El músico de trap y reguetón ocupa el puesto número 13 de la cuenta: ha recaudado 1,2 millones de dólares en ingresos promedio por concierto en cada ciudad en la que se ha presentado.

El ránking está liderado por el cantante británico Ed Sheeran, con 4.195.406 dólares de ingresos. También forman parte de la lista Justin Timberlake, Ariana Grande, Cher, Kiss y André Rieu.

El sitio Pollstar recogió los datos proporcionados por los promotores de conciertos y gerentes de recintos hasta mayo de este año.

La lista quedó de la siguiente manera:

1. Ed Sheeran; 4.195.406 dólares; 99,01 dólares

2. Eric Church; 2.911.589 dólares; 93,18 dólares

3. Pink; 2.574.243 dólares; 142,62 dólares

4. Justin Timberlake; 2.021.437 dólares; 131,38 dólares

5. Ariana Grande; 1.661.240 dólares; 115,06 dólares

6. Michael Bublé; 1.535.953 dólares; 122,34 dólares

7. Cher; 1.521.512 dólares; 116,36 dólares

8. KISS; 1.461.504 dólares; 111,22 dólares

9. Rod Stewart; 1.439.011 dólares; 113,33 dólares

10. John Mayer; 1.401.382 dólares; 120,84 dólares

11. Backstreet Boys; 1.301.722 dólares; 99,67 dólares

12. Bob Seger & The Silver Bullet Band; 1.274.383 dólares; 103,46 dólares

13. Bad Bunny; 1.187.589 dólares; 100,21 dólares

14. André Rieu; 1.062.423 dólares; 79,54 dólares

15. Shawn Mendes; 1.059.632 dólares; 69,85 dólares

16. Mumford & Sons; 1.044.597 dólares; 67,25 dólares

17. Kenny Chesney; 999.124 dólares; 90,07 dólares

18. Hugh Jackman; 960.920 dólares; 82,57 dólares

19. New Kids On The Block; 950.357 dólares; 80,19 dólares

20. Hootie & The Blowfish; 839.740 dólares; 62,52 dólares