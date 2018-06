Gerry Weil y Baden Goyo se reencuentran en la música

Baden Goyo, pianista y compositor venezolano, se reencuentra con su maestro Gerry Weil, grabando un tema juntos y a dos pianos titulado El Reencuentro, que quedó registrado en un videoclip. La pieza fue producida por el propio Goyo y fue compuesta por el Weil. El trabajo de grabación tanto de cámaras como de audio lo realizó OZ Shows, la mezcla y masterización fue hecha por Jean Sánchez en el estudio Audioplace de Caracas, mientras que la producción general del video corrió a cargo de Omar Amado.

“Grabar con Gerry Weil fue una experiencia muy bonita y enriquecedora, así como una oportunidad que nos unió mucho, estrechando nuestros lazos de amistad que tenemos ya desde hace casi 10 años. Para mí fue un honor inmenso haber realizado estas sesiones a dos pianos con mi maestro a quien admiro y quiero tanto, que al mismo tiempo celebra un acontecimiento único ya que es la primera vez que tanto Gerry como yo grabamos un material a dos pianos, y no podemos estar más contentos de que haya sido juntos”, dijo Baden

El Reencuentro es lo que llaman un blues dentro del lenguaje del Jazz. Es una forma o estructura muy famosa en la música popular y muy típica también dentro del universo jazzístico. En este caso viene aderezado con ese toque de genialidad del Gerry Weil, quien siempre aporta en sus composiciones, añadiendo algunas variaciones armónicas y melódicas durante el tema que le dan mucha frescura y continuidad. Ambos artistas disfrutaron mucho adaptándolo para 2 pianos, porque además es un tema con mucho swing que les resultó muy divertido tocar a dúo.

"Más allá de los momentos de grabación, esta ocasión nos brindó una oportunidad única para compartir y pasar tiempo juntos, ponernos al día después de algunos años sin vernos y reflexionar sobre la vida y la música. Creo que todo ese tiempo que pasamos juntos compartiendo se ve reflejado en este video, así como en la complicidad y entendimiento que nace espontáneamente durante la grabación. Realmente fue una experiencia inolvidable y un tesoro muy valioso que ambos guardamos y recordamos con mucho cariño”, Indicó.

El pianista caraqueño, quien ha tenido la oportunidad de componer música para estrellas como Rubén Blades, explica que la idea de grabar y llevar al formato audiovisual a El Reencuentro surgió pocos días antes de un corto viaje que hizo para visitar a su familia en Caracas.

“Básicamente yo estaba trabajando en una nueva composición de mi autoría titulada Como han pasado los años, de carácter reflexivo, de esos que nos gustan mucho tanto a Gerry como a mí y recuerdo que alguien me sugirió ‘¿por qué no haces algo con Gerry cuando estés por allá?’ y en ese momento todo hizo click, sabía que lo tenía que grabar con Gerry, así que lo llamé para contarle sobre la idea y le encantó. Originalmente íbamos a grabar solo esa pieza pero el primer día que nos reunimos a ensayar la pasamos tan bien que me mostró un nuevo Blues que había compuesto para ver si lo grabábamos y precisamente ese tema es el El Reencuentro".

