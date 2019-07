George R.R. Martin reveló detalles sobre la precuela de Game of Thrones

Después de ocho años, la exitosa serie de HBO Game of Thrones llegó a su fin en mayo. Aunque la historia de Jon Snow y los dragones de Daenerys no continuará, una nueva producción está en marcha en manos de Jane Goldman y George R.R. Martin.

La precuela de HBO relatará los sucesos de 5.000 años antes a Game of Thrones, desde la historia de Westeros, el origen de los caminantes blancos y otros misterios que finalmente serán revelados, en una época llamada la Era de los Héroes.

Martin, como autor y productor ejecutivo de la serie ofreció, en una entrevista para Entertainment Weekly, cinco nuevos detalles sobre la precuela que ya se está grabando en Irlanda del Norte.

No habrá siete reinos, sino cien

La batalla por el trono fue la protagonista de Game Of Thrones, pero en esta nueva producción el escenario será distinto. “Hablamos de los Siete Reinos de Westeros. Eran siete en la época de la conquista de Aegon, pero si vas más atrás, eran nueve reinos, doce reinos y, eventualmente, llegas al tiempo donde había cien. De esa época hablaremos aquí”, explicó Martin sobre la razón por la que esta serie será más caótica y complicada.

Habrá lobos y Starks

La casa Stark es descendiente de los Primeros Hombres, por lo que se podía sospechar que la familia de lobos estaría en la precuela. Martin confirmó el hecho y contó que los Caminantes Blancos también aparecerán. “Obviamente, los Caminantes, que llamo en mis libros Los Otros, tendrán su parte. También habrá algunas cosas como lobos y mamuts”, dijo.

Al principio, no habrá Lannisters

La serie relatará el nacimiento de la casa Lannister, pero para ello deberá relatarse la historia de otra familia. “Casterly Rock está ocupada en el momento por los Casterly”, detalló Martin. Lann, el astuto, será el fundador de la casa dorada que vimos en Game of Thrones.

No tendrá un protagonista, sino muchos

El elenco de la nueva serie incluye a Naomi Watts, Naomi Ackie y Denise Gough en los papeles principales. Sin embargo, Martin aseguró que la historia no gira en torno a estos personajes únicamente. “No me gusta el concepto de protagonizar. Sabrás que en Game of Thrones nadie era nominado como Mejor Actriz o Mejor Actor, todos entraban en las categorías de Reparto. La serie era un trabajo de equipo y creo que con esta será igual”, reveló.

El nombre de la precuela podría no ser Bloodmoon

Aunque la serie aún no tiene título confirmado, los fanáticos la llaman, por el momento, Bloodmoon.

Martin, en varias oportunidades, ha dicho que su nombre favorito es The Long Night, pero el tercer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones lleva ese título. Por ello, una nueva opción está sobre la mesa. “Me dieron una sugerencia y podría llamarse The Longest Night, que es una variante que no me molestaría. Sería muy bueno” confesó.

Dirigida por Jane Goldman, conocida por su trabajo en X-Men: First Class, la precuela se estrenará en 2020 mientras el famoso creador de la saga continúa escribiendo el sexto libro: The Winds of Winter.