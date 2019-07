Game of Thrones hace historia en los Emmy con sus 32 nominaciones

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos anunció este martes los nominados de la 71 edición de los premios Emmy, ceremonia que se celebrará el 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Más de 24.000 miembros que forman parte de la academia votaron por lo que consideraron lo mejor del periodo 2018-2019 en 124 categorías.

En una pequeña ceremonia realizada en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, los actores Ken Jeong (¿Qué pasó ayer?) y D'Arcy Carden (The Good Place) anunciaron los nombres de actores, programas y series de televisión que competirán por el galardón.

Después de ocho temporadas, Game of Thrones librará su última batalla por el gran trono, la de Mejor Serie Dramática. Con 32 nominaciones, la serie de HBO se perfila como una de las grandes favoritas de la gala, a pesar de las críticas recibidas en su etapa final.

Con estas nominaciones, además, Game of Thrones se convierte en la serie que ha recibido más postulaciones en la historia de los premios: 161 en total.

La producción compite por el Emmy a la Mejor Serie Dramática con Better Call Saul (AMC), Bodyguard (Netflix), Killing Eve (BBC America), Pose (FX), Succession (HBO), This Is Us (NBC) y Ozark (Netflix).

Game of Thrones se perfila como una de las grandes favoritas de la 71 edición de los Emmy, a pesar de las críticas recibidas en su temporada final

Una de las categorías más importantes es la de Mejor Actor en una Serie Dramática. La serie inspirada en la serie de novelas Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin regresa en esta edición con la nominación de uno de sus protagonistas, Kit Harrington. El intérprete de Jon Snow competirá por el galardón con Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Billy Porter (Pose) y Milo Ventimiglia (This Is Us).

De igual forma, la Madre de los Dragones es una de las candidatas a Mejor Actriz en una Serie Dramática. A Emilia Clarke (Game of Thrones) la acompañan en la categoría Jodie Comer (Killing Eve), Viola Davis (How to Get Away With Murder), Laura Linney (Ozark), Mandy Moore (This Is Us), Sandra Oh (Killing Eve) y Robin Wright (House of Cards).

Killing Eve compite con Game of Thrones en la categoría de Mejor Serie Dramática

Como Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática se disputan el galardón Jonathan Banks (Better Call Saul), Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Alfie Allen (Game of Thrones), Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones), Peter Dinklage (Game of Thrones) y Chris Sullivan (This is us).

Entre las candidatas al Emmy a la Mejor Actriz de Reparto en una serie Dramática hay cuatro intérpretes de Game of Thrones: Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner y Maisie Williams. Las otras dos postuladas en esta categoría son Fiona Shaw (This is Us) y Julia Garner (Ozark).

Por la estatuilla al Mejor Guion de Serie Dramática compiten Peter Gould y Thomas Schnauz por "Winner" (Better Call Saul), Jed Mercurio por "Episodio 1" (Bodyguard), David Benioff y DB Weiss por "El trono de hierro" (Game of Thrones), Bruce Miller y Kira Snyder por "Holly" (El cuento de la criada), Emerald Fennel por "Nice and Neat" (Killing Eve) y Jesse Armstrong por "Nobody is Ever Missing" (Succession)

El galardón a la Mejor Dirección de Serie Dramática puede ser para David Benioff y DB Weiss por "El trono de hierro" (Game of Thrones), David Nutter por "El último Stark" (Game of Thrones), Miguel Sapochnick por "La larga noche" (Game of Thrones), Daina Reid por "Holly" (El cuento de la criada), Lisa Brühlman por "Desperate times" (Killing Eve), Jason Bateman por "Reparations" (Ozark) y Adam McKay por "Celebration" (Succession).

Veep es una de las favoritas en la categoría de Mejor Serie de Comedia

Como Mejor Serie de Comedia, la acostumbrada nominada Veep (HBO) se perfila como favorita. Las otras producciones candidatas son Fleabag (Amazon), Barry (HBO), The Good Place (NBC), The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon), Russian Doll (Netflix) y Schitt's Creek (Pop).

Los postulados a Mejor Actor en una Serie de Comedia son Anthony Anderson (Black-ish), Don Cheadle (Black Monday), Ted Danson (The Good Place), Michael Douglas (The Kominsky Method), Bill Hader (Barry) y Eugene Levy (Schitt's Creek).

Por su parte, Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Julia Louis-Dreyfus (Veep), Natasha Lyonne (Russian Doll), Catherine O'Hara (Schitt's Creek) y Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) son las nominadas a Mejor Actriz en una Serie de Comedia.

En la categoría de Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia figuran Anthony Carrigan (Barry), Stephen Root (Barry), Henry Winkler (Barry), Alan Arkin (El método Kominsky), Tony Shalhoub (La maravillosa Sra. Maisel) y Tony Hale (Veep). En el renglón femenino optan al galardón Sarah Goldberg (Barry), Sian Clifford (Fleabag), Olivia Colman (Fleabag), Betti Gilpin (Glow), Marin Hinkle (La maravillosa Sra. Maisel), Alex Borstein (La Maravillosa Sra. Maisel), Kate McKinnon (Saturday Night Live) y Anna Chumsky (Veep).

La maravillosa Sra. Maisel se inspiró en comediantes pioneras como Joan Rivers y Totie Fields

Black Mirror: Bandersnatch (Netflix) lidera la lista de nominadas a Mejor Película de TV, que completan Brexit: The Uncivil War (HBO), Deadwood: The Movie (HBO), My Dinner With Herve (HBO) y King Lear (Amazon).

La categoría de Mejor Miniserie incluye a la polémica y aclamada producción de HBO, Chernobyl, que competirá por el premio con Escape at Dannemora (Showtime), Fosse/Verdon (FX), Sharp Objects (HBO) y la historia de los Cinco de Central Park”en When They See Us (Netflix).

When They See Us cuenta la historia de cinco adolescentes encarcelados por un delito que no cometieron

En la categoría de Mejor Actor Miniserie figuran Mahershala Ali (True Detective), Benicio Del Toro (Escape at Dannemora), Hugh Grant (A Very English Scandal), Jared Harris (Chernobyl), Jharrel Jerome (When They See Us) y Sam Rockwell (Fosse/Verdon).

Las nominadas a Mejor Actriz en una Miniserie para esta edición de los Emmy son Amy Adams (Sharp Objects), Patricia Arquette (Escape at Dannemora), Joey King (The Act), Niecy Nash (When They See Us), Michelle Williams (Fosse/Verdon) y Aunjanue Ellis (When They See Us).

Como Mejor Actor de Reparto en una Miniserie compiten Stellan Skarsgård (Chernobyl), Paul Dano (Escape at Dannemora), Ben Whishaw (Un escándalo muy inglés), Asante Blackk (When They See Us), John Leguizamo (When They See Us) y Michael K. Williams (When They See Us)

En la categoría de Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie, se encuentran Patricia Arquette (The Act), Emily Watson (Chernobyl), Margaret Qualley (Fosse/Verdon), Patricia Clarkson (Heridas Abiertas), Marsha Stephanie Blake (When They See Us) y Vera Farmiga (When They See Us).

Chernobyl, otro de los grandes éxitos de HBO

Los candidatos al Emmy por la Mejor Dirección de una Miniserie son Johan Renck por Chernobyl, Ben Stiller por Escape at Dannemora, Jessica Yu por "Glory" (Fosse/Verdon), Thomas Kail por "Who's got the Pain" (Fosse/Verdon), Stephen Frears por 'Un Escándalo Muy Inglés' y Ava DuVernay por When They See Us.

El premio al Mejor Guion de una Miniserie tiene entre sus postulados a Craig Mazin por Chernobyl', Brett Johnson, Michael Tolkin y Jerry Stahl por 'Episodio 6' (Escape at Dannemora), Brett Johnson, Michael Tolkin por 'Episodio 7' (Escape at Dannemora), Steve Levenson y Joel Fields por 'Providence' (Escape at Dannemora), Russell T. Davies por "Un escándalo muy inglés", Ava DuVernay y Michael Starrbury por "Parte 4" (When They See Us)

Otros programas de televisión estadounidenses incluidos en la lista de nominados para esta edición son The Amazing Race, American Ninja Warrior, RuPaul's Drag Race, Top Chef y The Voice, como Mejor Programa de Competencias